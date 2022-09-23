Белый дом и "Большая семерка" назвали "референдумы" в Украине попыткой аннексии

Страны "Большой семерки" и Белый дом отреагировали на начало "референдумов" по присоединению Россией оккупированных территорий Украины, сообщила Русская служба BBC.
"Мы никогда не признаем этих референдумов, которые выглядят как шаг в направлении аннексии, и мы никогда не признаем этой аннексии, если она произойдет", — говорится в заявлении.
Пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер на вечернем брифинге сказала, что США готовы ввести дополнительные санкции против России, если она продолжит процесс аннексии украинских регионов.
"Мы знаем, что этими референдумами манипулируют", — сказала она.