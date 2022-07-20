Белый дом: Кремль готовит аннексию части Украины

Россия "закладывает фундамент" для аннексии значительной части территории Украины, заявил во вторник представитель Совета по национальной безопасности при президенте США Джон Кирби, пишет портал "Радио Свобода".

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Сославшись на данные американской разведки, Кирби предупредил, что российские власти намерены объявить частью России территорию вокруг Херсона, Запорожья и весь Донбасс. Он сравнил действия России на захваченных в ходе вторжения в Украину территориях с тем, что происходило в Крыму: "Россия уже назначает незаконных должностных лиц в частях Украины, находящихся под ее контролем. Первым делом эти люди проведут фиктивные референдумы, затем Россия воспользуется этими референдумами, чтобы попытаться аннексировать суверенную территорию Украины".

По словам Кирби, прежние предположения о намерениях России подтверждаются данными разведки, согласно которым усилия в направлении аннексии становятся "более согласованными и более стратегическими". "Попытка аннексии территории силой будет грубейшим нарушением Устава ООН и она не останется безнаказанной", — предупредил представитель Белого дома. Он заявил о том, что против Кремля будут введены новые жесткие санкции. В ближайшие дни будет объявлено о выделении Украине систем залпового огня HIMARS.

Джон Кирби подчеркнул, что США разоблачают планы Кремля с тем, чтобы мир знал о предполагаемой готовящейся незаконной аннексии.