Белый дом: Кремль готовит аннексию части Украины
Foto: AP/Scanpix/LETA

Россия "закладывает фундамент" для аннексии значительной части территории Украины, заявил во вторник представитель Совета по национальной безопасности при президенте США Джон Кирби, пишет портал "Радио Свобода".

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Сославшись на данные американской разведки, Кирби предупредил, что российские власти намерены объявить частью России территорию вокруг Херсона, Запорожья и весь Донбасс. Он сравнил действия России на захваченных в ходе вторжения в Украину территориях с тем, что происходило в Крыму: "Россия уже назначает незаконных должностных лиц в частях Украины, находящихся под ее контролем. Первым делом эти люди проведут фиктивные референдумы, затем Россия воспользуется этими референдумами, чтобы попытаться аннексировать суверенную территорию Украины".

По словам Кирби, прежние предположения о намерениях России подтверждаются данными разведки, согласно которым усилия в направлении аннексии становятся "более согласованными и более стратегическими". "Попытка аннексии территории силой будет грубейшим нарушением Устава ООН и она не останется безнаказанной", — предупредил представитель Белого дома. Он заявил о том, что против Кремля будут введены новые жесткие санкции. В ближайшие дни будет объявлено о выделении Украине систем залпового огня HIMARS.

Джон Кирби подчеркнул, что США разоблачают планы Кремля с тем, чтобы мир знал о предполагаемой готовящейся незаконной аннексии.

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