Белый дом отрицает наличие данных о сговоре России с талибами против США

Президент США Дональд Трамп не был проинформирован о том, что подразделение российской разведки якобы предлагало связанным с талибами боевикам награду за нападения на американских военных, заявили в Белом доме. Тем временем соперник Трампа на выборах Джо Байден раскритиковал президента за неспособность принять меры против Москвы.

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Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в субботу заявила, что ни президент Трамп, ни вице-президент Майк Пенс "не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами".

"Это говорит не о достоинствах предполагаемой разведки, а о неточности истории New York Times, ошибочно предполагающей, что президент Трамп был проинформирован об этом", — цитирует ее агентство Франс пресс.

В пятницу газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что некое подразделение российской военной разведки, якобы связанное с попытками покушений в Европе, в прошлом году предлагало вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане — в том числе американских военных.

Газета со ссылкой на свои источники также сообщила, что боевики движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) или вооруженные преступные группы, тесно связанные с ними, как предполагается, в итоге получили некую сумму денег.

По версии New York Times, обо всем этом еще в марте докладывали Трампу, который так и не дал санкции на ответные действия. Белому дому, как писала газета, предлагались разные варианты действий в этой ситуации — вплоть до новых санкций против Москвы.

Реакция Байдена

Байден, кандидат в президенты от Демократической партии, который в ноябре собирается бросить вызов Трампу на выборах, заявил, что если публикация соответствует действительности, то это "поистине шокирующее откровение" — в частности, если окажется правдой то, что президент США не стал предпринимать ответные действия.

По словам Байдена, в таком случае Трамп не только не смог наказать Россию за "вопиющее нарушение международного права", но и продолжил свою политику унижения перед российским президентом, передает агентство Рейтер. Соперник Трампа также пообещал в случае избрания противостоять Владимиру Путину и заставить Россию заплатить серьезную цену за свои действия.

Из публикации следовало, что награды должны были стимулировать нападения на американских военных в тот самый момент, когда Трамп пытается вывести войска из Афганистана.

В конце февраля США и "Талибан" заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец самой продолжительной войне в истории США. Сделка предусматривает поэтапный вывод американских войск. После этого число американских военных в Афганистане сократилась почти до 8 600, что значительно опережает график, согласованный с талибами.

В прошлом году в Афганистане в боевых действиях погибли 20 военнослужащих США, но неясно, кто из них мог быть убит за вознаграждение, написала New York Times, ссылаясь на данные, полученные американцами после допросов афганских боевиков и членов криминальных группировок.

Реакция талибов

В субботу "Талибан" выступил с опровержением версии о возможном сговоре с Россией, заявив, что остается привержен соглашению, подписанному с Вашингтоном в феврале, пишет Франс пресс.

В заявлении талибов было сказано, что они ничем не обязаны каким-либо органам разведки или иностранным государствам, 19 лет продолжая вооруженную борьбу.

В нем также подчеркивается, что чаще всего американские военные в Афганистане погибают не в бою, а при взрывах самодельных взрывных устройств.

Реакция Москвы

Российские дипломаты с возмущением отреагировали на статью в New York Times.

"Если говорить о фактах, причем общеизвестных, то в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками", — говорится в заявлении МИД России, опубликованном в субботу. Публикацию американской газеты там назвали "информфейком" и "незатейливым вбросом".

Еще раньше в посольстве России в Вашингтоне заявили, что "ничем не подкрепленные и анонимные обвинения", опубликованные New York Times, согласно которым Москва якобы стоит за убийствами американских военных в Афганистане спровоцировали "прямую угрозу жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне" (в статье говорится, что США якобы передали полученные разведкой данные Великобритании, чьи военные также находятся в Афганистане).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал для статьи в New York Times, что в Кремле не получали обвинений в подобных действиях. "Если кто-то сделает это, то мы ответим", — заявил он.