Белый дом ответил на призыв Байдена лишить Трампа секретных сведений

Вопрос о предоставлении экс-президенту США Дональду Трампу секретных данных будут решать представители разведки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Washington Post.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Таким образом Белый дом отреагировал на предложение главы государства Джо Байдена лишить своего предшественника доступа к данным разведки. 6 февраля президент заявил, что Трампа нельзя допускать к секретным брифингам (обычно, бывшие президенты имеют право получать эту информацию).

"Какую ценность они для него имеют? Какое влияние у него вообще есть, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?" — пояснил свою позицию Байден, назвав поведение Трампа непредсказуемым.

"Президент выражал озабоченность по поводу того, что бывший президент Трамп получит доступ к секретной разведывательной информации. Но он также глубоко доверяет своей собственной разведывательной команде, которая решит, в какой именно форме предоставлять разведывательную информацию, если бывший президент Трамп ее запросит", — заявила Псаки.

По традиции экс-президенты США получают от офицеров разведки сжатые доклады. При этом действующим главам государства предоставляют более развернутые сведения. Бывшим президентам дают более полную секретную информацию в том случае, если они представляют Вашингтон за рубежом, и это требуется для их подготовки.

Ранее на брифинге Псаки говорила, что вопрос о предоставлении Трампу секретных данных "находится на рассмотрении". Сам экс-президент в начале своего срока в 2016 году заявлял, что не слишком доверяет разведданным.

При этом представители американских спецслужб после вступления Трампа в должность признавались, что испытывали страх перед тем, как посвятить нового главу государства в наиболее охраняемые государством секреты.