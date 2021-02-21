Белый дом пригрозил России "не просто санкциями"

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона в вопросе реагирования на приписываемые России кибератаки готовы применить не только механизм санкций. Об этом сообщает телеканал CBS.

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По его словам, на данный момент разведка США занимается определением ущерба, который был совершен во время атак на американские ведомства, а также установкой лиц, которые к этому причастны.

Помощник президента добавил, что разработка ответных мер может длиться неделю.

"Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", — подчеркнул Салливан.

Ранее американские спецслужбы заявили, что кибератака на правительственные сети "вероятно, происходила из России". В Кремле отвергают данные обвинения. Президент США Джо Байден приказал разведке проанализировать истории с российскими хакерами.

Кроме того, в 2020 году американские СМИ писали, что Россия побуждала боевиков запрещенного террористического движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает эту информацию.