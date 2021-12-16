Белый дом рассекретил 1,5 тысячи документов об убийстве Кеннеди

Администрация президента США Джо Байдена рассекретила 1491 документ об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Они опубликованы на сайте Национального архива США, пишет портал телеканала "Дождь".

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CNN отмечает, что еще более 10 тысяч документов остаются либо частично отредактированными, либо засекреченными.

О подготовке документов к публикации Белый дом сообщил в октябре. К 15 декабря власти обещали опубликовать те документы, которые не вызвали у них возражений. Остальную часть архива планируется рассекретить через год.

В 1992 году Конгресс США принял решение об обнародовании данных об убийстве президента, если они не нанесут вред обороне, правоохранительным органам или внешней политике страны.

По закону, все документы должны были быть обнародованы к октябрю 2017 года, однако администрация Дональда Трампа, а затем и Байдена делали несколько отсрочек публикаций по рекомендации ФБР, ЦРУ и других ведомств национальной безопасности. В конце октября 2017 года Белый дом опубликовал десятки тысяч документов.

Президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. По официальным данным, его убил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. При этом многие жители США ставят под сомнение официальную версию, в том числе из-за того, что, по информации ЦРУ, за два месяца до убийства Освальд посетил посольство СССР в Мехико, где он общался с консулом Валерием Костиковым.