Белый дом: с декабря Россия потеряла в Украине 20 тысяч военных убитыми

За последние пять месяцев армия РФ потеряла около 100 тысяч человек убитыми и ранеными в ходе боев в Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Рассказывая об оценках потерь ВС РФ, Кирби основывался на данных американской разведки. Из них следует, что за пять месяцев в Украине погибли около 20 тысяч российских военных, половина этих потерь приходится на наемников ЧВК "Вагнер".
По словам Кирби, в целом попытка зимнего наступления в Донбассе кончилась для россиян провалом, определенные успехи были достигнуты "ужасной ценой" в Бахмуте. "Россия исчерпала свои военные запасы и свои вооруженные силы", — подчеркнул американский чиновник.
В Белом доме отказались делиться информацией разведки о потерях ВСУ. "Украинцы здесь жертвы, а Россия — агрессор, и я просто не собираюсь выкладывать в открытый доступ информацию, которая усложнит жизнь украинцам", — сказал Кирби журналистам.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российское минобороны сообщало о своих потерях в войне всего дважды, в последний раз — в сентябре 2022 года. Тогда ведомство заявило о гибели 5937 военнослужащих.
"Русская служба Би-би-си" и "Медиазона" совместно с командой волонтеров собирают данные о российских потерях по публикациям в открытых источниках. К 28 апреля журналисты установили имена 21700 погибших военнослужащих из РФ.
Генштаб ВСУ оценивает потери российской армии в ходе вторжения в 191 тысячу человек убитыми.