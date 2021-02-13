Белый дом сообщил о намерении Байдена закрыть тюрьму в Гуантанамо

Тюрьма была создана в 2002 году для содержания преступников, обвиняемых в терроризме. Закрыть ее предлагал еще Барак Обама, но инициативу не одобрил конгресс. Предшественник Байдена Трамп выступал за сохранение объекта, пишет портал РБК.

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Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо на Кубе. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает CNN.

"Это наша цель и наше намерение", — заявила она в ответ на вопрос о том, будет ли тюрьма закрыта к концу президентского срока Байдена.

По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, закрытие объекта поддерживает глава ведомства Ллойд Остин. "[Министр] планирует быть партнером в этом процессе", — сказал он.

По данным источников Reuters, в ближайшие недели или месяцы Байден подпишет документ о пересмотре судьбы тюрьмы. При этом агентство не ожидает, что это приведет к немедленному закрытию объекта.

Тюрьма для международных террористов на военной базе Гуантанамо была открыта президентом США Джорджем Бушем в 2002 году после терактов 11 сентября 2001 года для содержания преступников, обвиняемых в терроризме. В 2003 году в Гуантанамо содержались почти 700 человек.

Ее закрытие было одним из главных предвыборных обещаний президента Барака Обамы в первую предвыборную кампанию в 2008 году. Однако ни одно из его предложений не было одобрено конгрессом. По словам Обамы, в 2016 году на содержание тюрьмы ушло $445 млн, президент назвал это пустой тратой денег.

В январе 2018-го преемник Обамы Дональд Трамп подписал указ о сохранении объекта. "Там содержатся чрезвычайно опасные люди, которые не должны возвращаться на поле боя", — говорил он годом ранее.

Сейчас в Гуантанамо содержатся 40 заключенных, и только девяти из них либо предъявлены обвинения, либо вынесены приговоры, отмечают в ООН. Правозащитники призывают к закрытию объекта.