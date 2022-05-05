Белый дом заявил, что Россия "уже проиграла войну"

Белый дом заявил, что, учитывая провалы в достижении поставленных целей, Россия уже проиграла войну в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне, пишет "Украинская правда" со ссылкой на Укринформ.

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"Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу – ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли – по своему определению.[..] Президент Путин не проведет марша по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО",сказала она.

Псаки объяснила, что в Кремле планировали захватить значительную часть территории Украины, в том числе на севере, но сделать это им не удалось.

В связи с недостигнутыми целями спикер Белого дома подчеркнула, что на нынешнем этапе США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых потребностей украинской стороны.