Бербок: переговоры с Путиным сейчас невозможны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что в настоящее время переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине невозможны и необходимо продолжать делать все, чтобы "Украина могла победить в этой войне". Об этом она заявила в интервью изданиям медиагруппы Axel Springer, передает агентство AFP.

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На вопрос, возможны ли переговоры с Путиным, Бербок ответила отрицательно. "Хотелось бы, чтобы мы договорились. Но на данный момент речь идет не о том, чего мы хотим, а о том, что надо взглянуть в лицо реальности", - сказала она.

При этом одновременно с поставками Украине вооружений правительство ФРГ делает все возможное, чтобы "попытаться по дипломатическим каналам остановить эту атаку со стороны России", рассказала глава МИД ФРГ.

"Каждый день войны мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. К сожалению, мы не умеем колдовать - тогда бы эта война уже закончилась", - признала Бербок. По ее словам, учитывая свои возможности, Германия должна смотреть, в каких сферах может помочь Украине эффективней всего.

Отдельно министр указала на необходимое для контрнаступления оборудования для разминирования полей. "Невероятно, насколько большая территория была заминирована. Это означает, что нам нужно оборудование для преодоления этого минного пояса. Что для этого нужно? Это дискуссии, которые ведем конфиденциально, чтобы достичь (успеха) вместе", - сказала Бербок в совместном интервью с бывшим чемпионом мира по боксу, братом мэра Киева Владимиром Кличко.

Кличко призвал Берлин не ослаблять поддержку Украины, даже если война затянется надолго. "Мы не знаем, сколько времени это займет. Пожалуйста, поддержите нас, пожалуйста, не слабейте", - сказал он, подчеркнув, что выносливость "играет решающую роль" в борьбе с российским вторжением.