Бербок: переговоры с Путиным сейчас невозможны
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что в настоящее время переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине невозможны и необходимо продолжать делать все, чтобы "Украина могла победить в этой войне". Об этом она заявила в интервью изданиям медиагруппы Axel Springer, передает агентство AFP.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На вопрос, возможны ли переговоры с Путиным, Бербок ответила отрицательно. "Хотелось бы, чтобы мы договорились. Но на данный момент речь идет не о том, чего мы хотим, а о том, что надо взглянуть в лицо реальности", - сказала она.

При этом одновременно с поставками Украине вооружений правительство ФРГ делает все возможное, чтобы "попытаться по дипломатическим каналам остановить эту атаку со стороны России", рассказала глава МИД ФРГ.

"Каждый день войны мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. К сожалению, мы не умеем колдовать - тогда бы эта война уже закончилась", - признала Бербок. По ее словам, учитывая свои возможности, Германия должна смотреть, в каких сферах может помочь Украине эффективней всего.

Отдельно министр указала на необходимое для контрнаступления оборудования для разминирования полей. "Невероятно, насколько большая территория была заминирована. Это означает, что нам нужно оборудование для преодоления этого минного пояса. Что для этого нужно? Это дискуссии, которые ведем конфиденциально, чтобы достичь (успеха) вместе", - сказала Бербок в совместном интервью с бывшим чемпионом мира по боксу, братом мэра Киева Владимиром Кличко.

Кличко призвал Берлин не ослаблять поддержку Украины, даже если война затянется надолго. "Мы не знаем, сколько времени это займет. Пожалуйста, поддержите нас, пожалуйста, не слабейте", - сказал он, подчеркнув, что выносливость "играет решающую роль" в борьбе с российским вторжением.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Инженер-робототехник: профессия будущего – освоить можно уже сегодня
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Интервью с искусственным интеллектом: востребованный специалист, какой он?
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Ērti un droši. Kā kvalificēts e-paraksts palīdz sadzīvē un darbā
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх