Берлин, Лондон и Париж призвали Иран "прекратить ядерную эскалацию"

Соглашение, способное вернуть Иран к выполнению обязательств по СВПД, а США — к участию в ядерной сделке, лежит на столе с марта 2022 года, напомнили ФРГ, Великобритания и Франция в совместном заявлении.

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Германия, Великобритания и Франция в совместном заявлении, обнародованном в четверг, 9 июня, призвали Иран возобновить полноценное сотрудничество с МАГАТЭ и реализовать все меры по мониторингу и проверке в связи с его ядерной программой.

Как отмечается в этом документе, с марта 2022 года на столе лежит жизнеспособное соглашение, "которое вернуло бы Иран к соблюдению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а США — к сделке".

"Мы сожалеем, что Иран не воспользовался дипломатической возможностью заключить эту сделку. Мы настоятельно призываем его сделать это сейчас. Мы готовы заключить сделку", — подчеркивают Берлин, Париж и Лондон.

"Мы призываем Иран возобновить применение Дополнительного протокола и всех связанных с СВПД мер мониторинга и проверки, прекратить ядерную эскалацию и срочно принять находящуюся на столе сделку по восстановлению СВПД, пока это еще возможно", — говорится далее в документе.

США о ядерной сделке с Ираном

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен, также 9 июня, отметил, что Тегеран не смог должным образом отреагировать на озабоченность МАГАТЭ в связи с ядерной программой Ирана. По мнению главы Госдепа, действия Ирана лишь затрудняют восстановление СВПД. При этом Блинкен подчеркнул, что США остаются привержены задаче восстановить СВПД и готовы "оказывать давление на Тегеран, чтобы заставить его выбрать путь дипломатии и деэскалации".

Резолюция МАГАТЭ по Ирану

8 июня Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию, критикующую Тегеран в связи с недостаточным раскрытием информации о своей ядерной программе. 30 членов Совета поддержали резолюцию, Россия и Китай проголосовали против нее. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.

После этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что иранские власти начинают демонтаж 27 камер агентства, применяемых для мониторинга иранских ядерных объектов.

Ядерная сделка с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий, который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, после чего Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры против Тегерана.

Переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД начались в Вене в апреле, но зашли в тупик после избрания президентом Ирана Эбрахима Раиси — сторонника жесткой линии в отношениях с Западом. Тем временем Тегеран продолжает увеличивать запасы урана, обогащенного до уровней, которые превышают согласованный в СВПД.