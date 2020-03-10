Берлин отменяет культурные мероприятия из-за коронавируса

Власти Берлина отменили все крупные культурные мероприятия из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает RBB со ссылкой на сенатора города по вопросам культуры Клауса Ледерера.

Ограничения продлятся до 19 апреля 2020 года и затронут мероприятия, которые должны были пройти на государственных театральных, оперных и концертных площадках, заявил Ледерер. Он добавил, что городские власти рекомендуют частным площадкам принять аналогичные меры.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 116 тысяч человек, умерли — 4084 человек.v