Берлин подтвердил, что Москва начала газовую войну с Западом
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал "политически мотивированным" решение "Газпрома" сократить прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". Об этом пишет издание "Агентство".

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"У меня сложилось впечатление, что то, что произошло вчера, является политическим решением, а не решением, которое можно оправдать с технической точки зрения", — прокомментировал сокращение поставок Хабек. Во вторник Германия получила на 40% газа меньше, а в среду этот показатель достиг уже 60%.

По словам министра экономики Германии, технические работы, которые могут оказать существенное влияние на поставки, не должны были проводиться до осени, и не могли привести к сокращению поставок газа на 40%. Хабек считает, что целью сокращения поставок может быть "взвинчивание цен".

Заместитель министра экономики Германии Оливер Кришер связал решение сократить прокачку газа с выделением поддержки в 10 миллиардов долларов Gazprom Germania, бывшей дочке "Газпрома", которой с апреля управляет немецкий энергетический регулятор.

Одновременно с Германией поставки газа были уменьшены и в Италию. Итальянская энергетическая компания Eni сообщила о 15%-ном сокращении. В компании уточнили, что "Газпром" не назвал причины сокращения поставок.

Компании из Италии и Германии ранее согласились с требованием Москвы открыть рублевый счет в российском банке для оплаты поставок газа. "Европейские компании, которые согласились с изменением контракта, чтобы продолжать получать газ, теперь должны понимать, что политические решения могут исходить из Кремля в любой момент. Промышленность должна готовиться к нулевым поставкам российского газа", — говорит энергетический аналитик и профессор Парижского института политических исследований Тьерри Бро.

Контекст. Накануне поставки газа по "Северному потоку" снизились до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме в 167 миллионов кубометров в сутки. В компании объяснили это тем, что немецкая компания Siemens вовремя не вернула две турбины с ремонта. По данным "Коммерсанта", один из агрегатов сейчас находится в Канаде, которая расценивает его как товар двойного назначения и отказывается возвращать в Россию из-за санкций против "Газпрома".

В среду "Газпром" объявил об остановке еще одной турбины на компрессорной станции "Портовая" (в районе Выборга), что приведет к сокращению прокачки до 67 миллионов кубометров в сутки. Причину остановке этого агрегата в "Газпроме" объяснили окончанием "срока межремонтной наработки до капитального ремонта". Срок эксплуатации заканчивается и у двух оставшихся турбин.

На фоне проблем с поставками энергоносителей в Европу и США экспорт российского газа ключевым иностранным клиентам в июне упал до минимума с 2014 года, свидетельствуют подсчеты Bloomberg. В среднем в первой половине месяца ежедневно "Газпром" экспортировал 307 миллионов кубометров газа, что на 13% меньше показателя в мае. В целом с начала года поставки сократились на 29% по сравнению с прошлым годом.

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