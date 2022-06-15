Берлин подтвердил, что Москва начала газовую войну с Западом

Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал "политически мотивированным" решение "Газпрома" сократить прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". Об этом пишет издание "Агентство".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"У меня сложилось впечатление, что то, что произошло вчера, является политическим решением, а не решением, которое можно оправдать с технической точки зрения", — прокомментировал сокращение поставок Хабек. Во вторник Германия получила на 40% газа меньше, а в среду этот показатель достиг уже 60%.

По словам министра экономики Германии, технические работы, которые могут оказать существенное влияние на поставки, не должны были проводиться до осени, и не могли привести к сокращению поставок газа на 40%. Хабек считает, что целью сокращения поставок может быть "взвинчивание цен".

Заместитель министра экономики Германии Оливер Кришер связал решение сократить прокачку газа с выделением поддержки в 10 миллиардов долларов Gazprom Germania, бывшей дочке "Газпрома", которой с апреля управляет немецкий энергетический регулятор.

Одновременно с Германией поставки газа были уменьшены и в Италию. Итальянская энергетическая компания Eni сообщила о 15%-ном сокращении. В компании уточнили, что "Газпром" не назвал причины сокращения поставок.

Компании из Италии и Германии ранее согласились с требованием Москвы открыть рублевый счет в российском банке для оплаты поставок газа. "Европейские компании, которые согласились с изменением контракта, чтобы продолжать получать газ, теперь должны понимать, что политические решения могут исходить из Кремля в любой момент. Промышленность должна готовиться к нулевым поставкам российского газа", — говорит энергетический аналитик и профессор Парижского института политических исследований Тьерри Бро.

Контекст. Накануне поставки газа по "Северному потоку" снизились до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме в 167 миллионов кубометров в сутки. В компании объяснили это тем, что немецкая компания Siemens вовремя не вернула две турбины с ремонта. По данным "Коммерсанта", один из агрегатов сейчас находится в Канаде, которая расценивает его как товар двойного назначения и отказывается возвращать в Россию из-за санкций против "Газпрома".

В среду "Газпром" объявил об остановке еще одной турбины на компрессорной станции "Портовая" (в районе Выборга), что приведет к сокращению прокачки до 67 миллионов кубометров в сутки. Причину остановке этого агрегата в "Газпроме" объяснили окончанием "срока межремонтной наработки до капитального ремонта". Срок эксплуатации заканчивается и у двух оставшихся турбин.

На фоне проблем с поставками энергоносителей в Европу и США экспорт российского газа ключевым иностранным клиентам в июне упал до минимума с 2014 года, свидетельствуют подсчеты Bloomberg. В среднем в первой половине месяца ежедневно "Газпром" экспортировал 307 миллионов кубометров газа, что на 13% меньше показателя в мае. В целом с начала года поставки сократились на 29% по сравнению с прошлым годом.