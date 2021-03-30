Берлин прекратит прививать пациентов 60+ вакциной AstraZeneca

В Берлине прекращают прививать пациентов старше 60 лет вакциной от коронавируса AstraZeneca, сообщила во вторник сенатор по вопросам здравоохранения федеральной земли Дилек Калайчи.

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По словам сенатора, решение принято в превентивном порядке, Калайчи сослалась на новые данные о возможных побочных эффектах препарата.

Ранее о приостановке вакцинации препаратом женщин старше 55 лет сообщил ряд берлинских клиник.

"Несмотря на то, что в Charite не было зафиксировано осложнений после прививок AstraZeneca, клиника будет действовать превентивно и дождется заключительной оценки", - сказано в сообщении берлинской университетской клиники Charite, крупнейшего больничного комплекса в городе.

Помимо Charite, где работает 19 тысяч человек, от препарата отказались клиники больничной сети Vivantes со штатом в 17 тысяч человек. По информации издания Tagesspiegel, в Charite от коронавируса привито две трети сотрудников, из этого числа 70% получили вакцину AstraZeneca.