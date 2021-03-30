Берлин прекратит прививать вакциной AstraZeneca людей младше 60 лет

Столица Германии приостановила использование вакцины производства AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет, ссылаясь на новые данные о потенциально опасных побочных эффектах. Об этом 30 марта сообщает RBB24 со ссылкой на сенатора по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи.

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По словам сенатора, решение принято в превентивном порядке, Калайчи сослалась на новые данные о возможных побочных эффектах препарата.

Ранее о приостановке вакцинации препаратом женщин младше 55 лет сообщил ряд берлинских клиник.

"Несмотря на то, что в Charite не было зафиксировано осложнений после прививок AstraZeneca, клиника будет действовать превентивно и дождется заключительной оценки", — сказано в сообщении берлинской университетской клиники Charite, крупнейшего больничного комплекса в городе.

Помимо Charite, где работает 19 тысяч человек, от препарата отказались клиники больничной сети Vivantes со штатом в 17 тысяч человек. По информации издания Tagesspiegel, в Charite от коронавируса привито две трети сотрудников, из этого числа 70% получили вакцину AstraZeneca.