Берлин призвал Москву найти и наказать виновных в отравлении Навального
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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Совместное заявление политиков было опубликовано в понедельник, 24 августа, вскоре после того, как врачи берлинской клиники "Шарите" сообщили, что результаты клинических исследований "указывают на отравление Алексея Навального".

"Учитывая выдающуюся роль Навального в политической оппозиции в России, власти страны теперь настоятельно призываются расследовать это преступление в условиях полной прозрачности", — отмечается в заявлении.

Чем могли отравить Навального

Ранее в тот же день руководство "Шарите" заявило о том, что несколько независимых лабораторных исследований подтвердили воздействие на организм Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований, отметили в "Шарите".

Вещества, принадлежащие к фармакологической группе ингибиторов холинэстеразы, применяются при миастении, невритах, амиотрофическом склерозе, болезни Альцгеймера, психических патологиях. Они широко используются в качестве инсектицидов и известны также как боевые отравляющие вещества. К их семейству относится, в частности, отравляющее вещество "Новичок". Кроме того, ингибиторы холинэстеразы содержатся в некоторых ядах природного происхождения.

По оценке врачей, состояние Навального, находящегося в искусственной коме, остается серьезным, но опасности летального исхода нет.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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