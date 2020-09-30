"Берлинский пациент": первый излечившийся от ВИЧ умер от рака

Тимоти Рэй Браун, также известный как "берлинский пациент", прошел процедуру пересадки костного мозга в 2007 году. У донора была редкое генетическое изменение, вызывавшее иммунитет к ВИЧ.

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После пересадки костного мозга Брауну больше не нужно было принимать противовирусные препараты. Вирус в его организме больше не обнаруживали.

Тимоти Браун родился в США. В 1995 году он жил в Берлине, где у него и обнаружили ВИЧ. В 2007 году у него был диагностирован еще и острый миелоидный лейкоз — разновидность рака крови.

Врачи решили полностью убить его костный мозг, откуда распространялись раковые клетки, и пересадить костный мозг донора.

У донора была редкая мутация в части ДНК, которая называется геном CCR5.

Обычный ген CCR5 позволяет вирусу ВИЧ заражать другие клетки. Но если ген мутировал, то он не дает вирусу распространяться.

Операцию провели в 2007 году в университетской клинике "Шарите", известной в последние недели как место лечения Алексея Навального. В публикации о результатах операции врачи не называли имя Брауна, поэтому первые несколько лет он был известен как "берлинский пациент".

После пересадки костного мозга уровень ВИЧ в крови Брауна упал настолько, что его стало невозможно обнаружить. Можно сказать, что он излечился. В 2010 году Браун публично объявил, что именно он и есть "берлинский пациент". Его лейкемия несколько лет также не проявлялась.

Но в этом году у него начался рецидив, и метастазы распространились на мозг и позвоночник. Тимоти Рэй Браун умер в хосписе в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния). Ему было 54 года.

"С великой печалью сообщаю, что Тимоти ушел… в окружении меня и друзей, после пятимесячной борьбы с лейкемией", — написал в "Фейсбуке" партнер "берлинского пациента" Тим Хоффген.

Надежды на излечение?

Медицинская процедура, через которую прошел Тимоти Браун, сопряжена с повышенным риском и применяется в первую очередь для онкологических больных. Она не применима к большинству ВИЧ-положительных пациентов и к тому же дорого стоит. В мире около 38 миллионов людей живут с ВИЧ, многие из них в бедных странах Африки южнее Сахары.

Но случай с Брауном дал исследователям, пациентам и врачам надежду, что со временем метод лечения ВИЧ будет найден.

Известен всего один случай, когда процедуру успешно повторили. В начале этого года о себе заявил Адам Кастильехо, до того известный как "лондонский пациент". Он прошел почти идентичную операцию и теперь может перестать принимать лекарства, контролирующие ВИЧ.

"Хотя операции, которые прошли Тимоти и Адам, невозможно применять широкомасштабно, их пример показывает, что ВИЧ может быть излечим", — говорит профессор Шарон Левин из института Дохерти в австралийском Мельбурне.

"Излечение Тимоти помогло привлечь внимание как ученых, так и политиков", — сказала она.

"Ученые надеются, что им удастся найти безопасный, экономичный и широко доступный метод борьбы с ВИЧ, и случаи с Тимоти и Адамом служат примером, что это может быть возможно".