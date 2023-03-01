Беспилотник, упавший в 75 км от Москвы, был начинен взрывчаткой C-4

Сотрудники ФСБ России обнаружили взрывчатое вещество C-4 в беспилотнике, который упал под Коломной в Московской области, примерно в 75 км от Москвы. Об этом сообщили газета "Известия", а также телеграм-каналы "Осторожно, новости" и Shot.

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По их информации, при обследовании дрона, упавшего 28 февраля, нашли две взрывчатки С-4 общим весом около одного килограмма и четыре кумулятивных заряда к ручному противотанковому гранатомету.

Shot ранее предполагал, что в Подмосковье рядом со станцией "Газпрома" упал беспилотник модели UJ-22 Airborne, который производит украинская компания "Укрджет". Как сообщил "Агентству" аналитик открытых данных, ветеран армии США Генри Шлоттман, этот беспилотник способен нести от 20 до 30 кг взрывчатки, но на опубликованных фотографиях с места крушения не видно боезапаса.

В дронах, которые упали вечером 27 февраля в Белгородской области, также обнаружили взрывчатку. Телеграм-канал Baza сообщил, что дроны несли самодельные взрывные устройства с двумя килограммами взрывчатки и поражающими элементами. Всего в Белгороде и Белгородском районе, по данным Baza, упали четыре беспилотника, а не три, как сообщалось ранее. Только в одном случае взрывчатка детонировала.

27 и 28 февраля в нескольких регионах России упали беспилотные летательные аппараты, так, в Туапсе после атаки дронов произошли взрывы на нефтебазе "Роснефти". Ответственность за нападения никто на себя не взял.