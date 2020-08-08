Беспорядки в Бейруте: демонстранты ворвались в здание МИД Ливана

Траур по погибшим при взрывах в порту Бейрута перерос в антиправительственный митинг. Погиб полицейский, пострадали 238 человек. Премьер-министр Ливана заявил о необходимости провести перевыборы.

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В Бейруте в субботу, 8 августа, участники протестной акции ворвались в здание министерства иностранных дел Ливана. Группа демонстрантов, в которую входят в том числе и бывшие военные офицеры, объявила о создании здесь "штаб-квартиры революции", передают западные информагентства.

Протестующие размахивали флагами с кулаком, символизирующим антиправительственные протесты в Ливане, некоторые из них начали поджигать найденные в здании дипломатического ведомства документы и изображения президента страны, сообщает AP. Демонстранты стали призвать в рупор других участников протеста захватить все министерства страны. Между тем в ходе протестов были слышны выстрелы, пишет Reuters со ссылкой на полицию.

Как заявил агентству официальный представитель полиции ливанской столицы, в столкновениях с демонстрантами в центре Бейрута погиб полицейский.

Премьер-министр Ливана хочет провести перевыборы

Премьер-министр Хасан Диаб в видеообращении заявил о необходимости перевыборов, так как они, по его словам, являются единственным путем преодоления кризиса. Диаб намерен предложить проведение новых выборов своему кабинету 10 августа.

Ранее 8 августа на площади в центре Бейрута тысячи человек собрались, чтобы почтить память погибших при взрывах в порту несколько дней назад. Собравшиеся также начали скандировать лозунги против политических элит, на которые они возложили ответственность за произошедшее. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся снести заграждения, установленные у здания парламента Ливана. Ливанский Красный Крест сообщил, что в ходе столкновений с полицией пострадали 238 человек, 63 из которых госпитализированы.

Вечером 4 августа в порту Бейрута произошли один за другим два взрыва. Как заявили в правоохранительных органах, взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, которые шесть лет хранились на одном из складов без соблюдения соответствующих мер безопасности. В результате взрыва погибли 158 человек, еще около 6 тысяч пострадали, сообщило министерство здравоохранения Ливана. В Бейруте на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.