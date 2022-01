Беспорядки в Казахстане: в Алма-Ате проводится спецоперация, Токаев обратился за помощью к ОДКБ

Массовые акции протеста в крупнейших городах Казахстана привели к столкновениям и попыткам захвата административных зданий. В Алма-Ате власти отключили интернет, на улицах слышны выстрелы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что среди сотрудников полиции есть жертвы.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного газа. С 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Массовые протесты постепенно охватили крупнейшие города страны и к среде привели к жестким столкновениям, мародерству, захватам административных зданий.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в среду выступил с обращением к жителям страны. По словам Токаева, во время беспорядков в стране были убиты сотрудники правоохранительных органов. Власти Казахстана начнут действовать максимально жестко в отношении правонарушителей. Он намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений. Кроме того, с сегодняшнего дня президент возглавляет Совет Безопасности Казахстана.

Токаев заявил о существовании тщательно продуманного плана действий заговорщиков. По словам лидера Казахстана, инициаторы протестов были "мотивированы финансово".

В среду утром президент отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

В среду утром протестующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии. По данным РИА "Новости", в здании начался пожар (на фото выше). В Алма-Ате действует режим чрезвычайного положения: введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. Демонстранты вступают с полицией в стычки, отбирают у них щиты и каски. По данным РИА "Новости", протестующие разоружили часть сотрудников полиции, в городе к середине дня полицейских почти не видно.

По официальным данным, в Алма-Ате избито более 500 гражданских лиц, в том числе 130 женщин и стариков. Сожжено 120 машин, в том числе 33 полицейских, скорых и пожарных. Нанесен ущерб 120 магазинам и объектам торговли, 180 предприятиям общепита и около 100 офисам малого и среднего бизнеса.

В Казахстане полностью отключен интернет. По данным сервиса Global Check, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов. Жители города массово снимают деньги в банкоматах, так как не могут расплатиться безналичным способом.

По данным РИА "Новости", в Актау прекратил работу аэропорт, а в Алма-Ате отменили все рождественсике богослужения, попыток провокаций против православных храмов не было.

Протестующие в Алма-Ате сожгли здание представительства Генпрокуратуры Казахстана, сообщает портал ORDA Kazakhstan. Здание филиала национального государственного телеканала "Казахстан" в Алма-Ате также в огне. Протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел. Возле здания мэрии в Алма-Ате замечена бронетехника. По Нур-Султану перемещается военная техника и автомобили полиции.

По данным ТАСС, в Алма-Ате демонстранты захватили здание управления Комитета национальной безопасности Казахстана. В штурме участвовали более ста человек, в здание удалось ворваться нескольким десяткам, сообщил агентству очевидец с места событий. Протестующие были вооружены, в том числе, металлическими прутами и камнями, указывается далее.

Новостной канал Ateo сообщил, что самолет Динары Назарбаевой — дочери бывшего президента Нурсултана Назарбаева — вылетел в Киргизию. В городах Казахстана не прекращаются беспорядки. Telegram-канал издания ORDA Kazakhstan сообщает, что в Атырау на западе страны убит один из демонстрантов, второй получил серьезное ранение в голову. Ранее президент Токаев заявил о гибели силовиков, не назвав точного числа жертв.

Информационный портал ORDA Kazakhstan со ссылкой на очевидцев пишет о захвате протестующими аэропорта в Алма-Ате. Блогер Алишер Еликбаев, который находился в отеле около аэропорта и намеревался вылететь из Алма-Аты ночью, сообщил изданию об отмене всех рейсов.

"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", — сообщил он.

В пресс-службе аэропорта Алма-Аты подтвердили его захват демонстрантами. "По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров", — сообщили в аэропорту корреспонденту ORDA Kazakhstan.

ТАСС пишет, что пассажиры оказались заложниками ситуации — люди не могут сдать, обменять и купить билеты ввиду отсутствия интернета. Поздние рейсы в столичном аэропорту отменены из-за комендантского часа, сообщает агентство.

Аэропорт в Актау также не работает. Авиакомпания Air Astana сообщила, что все рейсы из Нур-Султана в этот город отменены.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал граждан страны воздержаться от поездок в Казахстан в ближайшее время. В опубликованном в Twitter заявлении он указал на серьезные затруднения с телефонной связью и интернетом в Казахстане. При этом персонал латвийского посольства в Нурсултане находится в безопасности, добавил он.

После захвата аэропорта в Алма-Ате начались перебои в авиаперевозках. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила вечерний рейс в Алма-Ату. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Об отмене рейсов в этот город "в связи с событиями в Казахстане" также сообщила авиакомпания "Азербайджанские авиалинии".

"Аэрофлот" также сообщил об отмене ряда рейсов в Нур-Султан и Алма-Ату. Рейсы в захваченный аэропорт Алма-Аты приостановил и кувейтский лоукостер Jazeera Airways.

Как сообщает Deutsche Welle, в Талдыкоргане на юго-востоке Казахстана протестующие снесли памятник бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву. Памятник был установлен пять лет назад.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиков со ссылкой на дипломатическией источник сообщил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов покинуть страну вслед за дочерью.

Власти Казахстана распространили режим чрезвычайного положения на всю территорию республики, сообщает "Дождь" со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Ранее ЧП действовало только в четырех регионах страны ― Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

Режим ЧП предусматривает введение комендантского часа с 23 часов до семи утра, запрет на проведение мирных собраний, массовых мероприятий и забастовок, а также ограничения на передвижение транспорта, въезд и выезд из населенных пунктов, торговлю лекарствами, алкоголем, оборот оружия.

К президентскому дворцу в Нур-Султане стянули дополнительные подразделения полиции, подходы к зданию с проспекта Мангилик Ел перекрыты, пишет ТАСС. "Дежурят более сотни правоохранителей в полной боевой экипировке. В каждой арке, через которую можно попасть на территорию, прилегающую ко дворцу, находятся по несколько сотрудников полиции", — указывает агентство со ссылкой на своего корреспондента.

В Павлодаре удалось остановить массовые беспорядки. Полицейские для разгона протестующих применяли светошумовые гранаты и спецтехнику. Протестующих выдавили с центральной площади, разогнали по окраинам и провели массовые задержания, сообщает Sputnik Казахстан.

Европейский Союз внимательно следит за ситуацией в Казахстане, заявила официальная представительница главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Набила Массрали. Она призвала все стороны конфликта действовать ответственно и сдержанно, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Одновременно ведомство напомнило властям Казахстана о необходимости соблюдения гражданских прав и свободы СМИ, а также обеспечения доступа граждан к источникам информации. Казахстан должен придерживаться своих обязательств в рамках соглашения о партнерстве с ЕС, подчеркивается в заявлении.

In light of the ongoing protests in Kazakhstan, the EU is following closely developments. All concerned must act with responsibility and restraint and refrain from actions that could lead to further escalation of violence. Read the full statement 👉 https://t.co/sB3nDarrw9