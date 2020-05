Беспорядки в Миннеаполисе: протестующие сожгли полицейский участок

В Миннеаполисе продолжаются беспорядки, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в понедельник, после того как полицейский при его задержании применил удушающий прием.

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок, где работали участвовавшие в задержании Флойда полицейские. Сотрудники участка поднялись на крышу и пытались разогнать толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

После того как полицейских эвакуировали с помощью вертолета, протестующие ворвались в здание и подожгли его, передает Fox News.

Днем ранее у полицейского участка уже происходили столкновения — протестующие пытались попасть внутрь, а полицейские перегородили вход живой цепью.

Первые протесты в Миннеаполисе начались еще днем во вторник, когда сотни людей вышли к перекрестку, где погиб Флойд.

Ночью мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении к обеспечению безопасности подразделений Национальной гвардии. Об этом его попросили власти соседнего с Миннеаполисом города Сент-Пол, где также начались беспорядки.

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" написал, что может направить бойцов Национальной гвардии и в Миннеаполис.

"Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю Национальную гвардию и сделаю все, как надо", — написал Трамп.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…..