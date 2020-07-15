Беспорядки в Софии: митингующие требуют отставки председателя Совета министров

Протесты с требованиями отставки консервативного председателя Совета министров Болгарии Бойко Борисова переросли в Софии в столкновения с полицией. Об этом сообщил во вторник, 14 июля, на специальном брифинге заместитель руководителя столичного департамента полиции Антон Златанов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, в результате стычек в городе были ранены два полицейских и один демонстрант. Шесть митингующих задержаны. Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в правоохранителей бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской, добавил Златанов. По его утверждению, среди митингующих были замечены группы "провокаторов", которые подстрекали к насильственным действиям в отношении полиции.

Протесты продолжаются почти неделю

Протесты продолжаются в Софии уже шестой день подряд. Ранее, 9 июля, в администрации президента Болгарии Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Полиция арестовала для допроса советника президента по вопросам безопасности Илию Милушева и уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова.