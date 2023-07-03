Беспорядки во Франции затихают. Но все предпосылки для новых сохраняются

Во Франции постепенно затихают беспорядки, начавшиеся после того как 27 июня полицейские застрелили 17-летнего Наэля. М., француза по гражданству и североафриканца по происхождению — он не остановил автомобиль по их команде. Протестовавшие убеждены, что убийство произошло только потому, что подросток был не белым, власти это отрицают. А многочисленные эксперты говорят, что власть должна работать с проявлениями ксенофобии, а не закрывать на нее глаза — иначе любой новый инцидент вызовет такие же массовые акции.

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Выстрелы через боковое стекло

Инцидент произошел в пригороде Парижа Нантер утром 27 июня. Полицейские обратили внимание на "Мерседес" с польскими номерами (позже выяснилось, что автомобиль был арендован), который ехал с превышением скорости по полосе для городского транспорта. Полицейский патруль потребовал от сидящих в автомобиле остановиться, потом поехал за ними в погоню, а затем нарушители застряли в пробке, внутри машины было три человека.

Далее, по официальной версии, автомобиль пытался наехать на полицейских, и те открыли огонь, застрелив водителя (во Франции есть закон, разрешающий полиции стрелять, если водитель не выполняет ее команды). Запись с камеры видеонаблюдения, моментально разошедшаяся по соцсетям, показала другую картину — водитель автомобиля не пытался ни на кого наехать, а полицейский стрелял в него через боковое стекло.

Полицейского — его имя не называется — задержали. После обнародования видео к обвинению в убийстве добавилось еще одно — о даче ложных показания.

Но уже вечером 27 июня пригородах Парижа, в Лионе, Марселе, Тулузе и других городах начались беспорядки. Живущие здесь люди, в основном мигранты и выходцы из их семей, жгли автомобили, атаковали полицейские участки и административные здания.

Ранения получили как минимум 45 человек, каждую ночь полиция задерживала сотни участников беспорядков, сумма ущерба будет измеряться в миллионах евро.

Все внимание этническим меньшинствам

Это не первый такой инцидент, они происходят во Франции раз в несколько лет. Молодые люди из эмигрантских кварталов — не самые законопослушные, а у французской полиции значительные полномочия и брутальные методы усмирения протестов. Десятки выступивших в СМИ за эти дни обычных граждан и экспертов говорили о том, что так больше продолжаться не может.

Все участники протестов говорили: полиция никогда бы не застрелила в аналогичной ситуации белого молодого человека из богатого пригорода Парижа.

Исследование, проведенное еще в 2017 году, показало, что полиция в двадцать раз чаще останавливает для проверки документов чернокожих молодых людей или выходцев из арабских стран.

Только в 2022 году полиция застрелила 13 человек за отказ выполнять их требования. Расовую и этническую принадлежность жертв власти не раскрывают. Социолог из университета Гренобля Себастьен Рош говорит, что среди тех, кто был убит за отказ повиноваться полицейским, "чрезмерное представительство этнических меньшинств".

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Эти факты во Франции встречают резкое неприятие со стороны власти. Вот и в минувший четверг в офисе президента Эммануэля Макрона категорически отвергли заявления о том, что полиция может быть предвзята — исходя из национальности потенциального правонарушителя.

Если не говорить о расизме

О масштабе проблемы говорит тот факт, что беспорядки во Франции стали предметом внимания управления ООН по правам человека.

"Для Франции это момент, чтобы серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах", — заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.

В ответ прозвучало резкое заявление МИД Франции, где говорится, что "любые обвинения в расизме или системной дискриминации в полиции абсолютно необоснованны".

По данным социологического института Cluster 17, около 64% сотрудников французской полиции на президентских выборах 2022 года голосовали за ультраправых кандидатов — Мари Ле Пен и Эрика Земмура.

Сегодня считается, что даже разговоры о расизме усугубляют проблему, говорит Жюльен Тальпен, социолог из Национального центра научных исследований, изучающий дискриминацию во французских пригородах.

"Это довольно странная позиция, что лучший способ решить проблему — это не говорить о ней, — заявил он, — но это преобладающий консенсус во французском обществе".

Один полицейский — не вся полиция

Еще одна линия защиты французских властей: это [преступление] было актом одного человека, а не французской полиции в целом, заявили в офисе президента Франции Эммануэля Макрона.

"Я понимаю гнев, потеря 17-летнего парня трагична. Но я думаю, что мы имеем дело с полицейским, который действовал плохо, но который не представлял всю полицию", — говорил в ходе дебатов на телеканале France-24 аналитик по вопросам обороны и безопасности из университета в Сен-Дени Андре Ракото.

"Я думаю, что он — это и есть вся полиция, — парировала франко-марокканская активистка Инес Седдики, основательница помогающей молодежи из бедных кварталов общественной организации GHETT’UP, — Это структурная проблема, которую мы должны решить".

Журналистка издания Financial Times общалась в эти выходные с посетителями уличного рынка в бедном пригороде к востоку от Парижа — Клиши-су-Буа.

"Посмотрите на эти кварталы, как они заброшены. В таких местах ничего не происходит, кроме правонарушений, — говорил ей 43-летний местный житель по имени Набиль. — А как родители мы знаем, что если наши дети попадут в беду, им грозит смерть".