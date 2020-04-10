Без маски не выходить: в Литве вступили в силу новые ограничения

В пятницу в Литве вступили в силу новые ограничения, связанные с эпидемией Covid-19. Теперь жителям страны запрещено появляться в общественных местах без средств защиты (масок, респираторов) на лице.

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До сих пор это носило лишь рекомендательный характер. Теперь же за нарушение правил карантина физическим лицам грозят штрафы от 500 до 1000 евро. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 1 500 до 6 000 евро.

Кроме того, в пятницу в 20 часов вступает в силу запрет на перемещение жителей в другие города, не являющиеся их местом проживания. Это ограничение было введено на время пасхальных выходных, чтобы ограничить распространение коронавируса. Они будут действовать до 20 часов понедельника.

За сутки в стране было выявлено 44 новых случая заболевания Covid-19 (всего — 999). Подтверждено уже 17 случаев смерти пациентов Covid-19, последний из них произошел в Шяуляйской больнице. Покойный входил в группу риска.