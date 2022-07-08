Без обеда и общей фотографии: Лавров встретился с коллегами по G20

Главы МИД участников "Большой двадцатки" встретились в Индонезии на фоне продолжающейся войны России против Украины. Принимающая сторона призывала дипломатов с разными позициями к диалогу и переговорам, но без скандалов мероприятие с участием Сергея Лаврова провести не удалось.

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В преддверии саммита "Большой двадцатки", который состоится осенью, на индонезийском острове Бали проходит встреча министров иностранных дел стран G20. И если Путин еще не принял окончательное решение о визите в Индонезию, глава российского МИД Сергей Лавров туда приехал. Но что-то пошло не так.

Основные мероприятия форума намечены на сегодня, однако Лавров прилетел на Бали еще в среду (до этого он был с визитом во Вьетнаме). Вчера он провел двусторонние встречи с коллегами из Турции и Китая, а затем отправился на торжественный ужин. Страны "Большой семерки" (Великобритания, Франция, США, Италия, Германия, Япония и Канада) публично его бойкотировали. Лавров, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "отсутствия бойкотирующих не заметил".

Сегодня, в основной день мероприятия, ситуация стала еще более напряженной. Во время приветственного рукопожатия Лаврова и его коллеги из Индонезии из толпы журналистов раздавались крики "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не остановить войну". От совместного группового снимка участники форума отказались — как утверждается, из-за нежелания западных дипломатов позировать фотографам вместе с российским коллегой.

На первом заседании российского министра посадили между главами внешнеполитических ведомств Мексики и Саудовской Аравии. Во время заочного выступления главы МИД Украины Лавров покинул свое место, а от ответа на вопросы немецкой коллеги Анналены Бербок касательно вторжения в Украину уклонился. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя кризис вокруг вывоза Россией украинского зерна, в ходе встречи заявил: "Украина — не ваша страна".

После оглашения собственной речи глава российского МИД окончательно покинул зал заседаний. По словам Захаровой, ее начальник завершил свое участие во встрече министров досрочно. "Лавров еще ведет двусторонние переговоры, потом обращается к прессе и уходит", — сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ. Таким образом, он пропустит официальный обед и вторую часть общего заседания.