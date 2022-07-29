Власти крупных немецких городов перестают подсвечивать достопримечательности по ночам и закрывают общественные бассейны. Мэрия Ганновера и вовсе решила отключить горячую воду в учреждениях. Так в Германии хотят достичь целевого показателя, предложенного Еврокомиссией, — снизить потребление газа на 15% — и при этом не доставить местным жителям излишние трудности.

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Власти столицы Германии решили внести свой вклад в усилия по экономии энергии — уже на этой неделе ночную подсветку перестали включать на некоторых берлинских достопримечательностях, а в ближайшие недели их число дойдет до двух сотен. Об этом сообщает Euronews.

"Учитывая войну против Украины и угрозы со стороны России с точки зрения энергетической политики, важно использовать энергию как можно бережнее", — считает Беттина Яраш, сенатор по вопросам окружающей среды, мобильности и потребителей в Берлине.

По ночам перестанут подсвечивать Берлинский кафедральный собор, Колонну Победы в Тиргартене, дворец Шарлоттенбург, Мемориальную церковь кайзера Вильгельма и другие объекты. По инициативе президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера иллюминацию не будут использовать в его официальной резиденции, дворце Бельвю (исключение сделают только на время проведения официальных мероприятий).

Всего город отключит 1400 прожекторов, используемых для подсветки достопримечательностей. При этом реализация инициативы и перенастройка оборудования потребует затрат в размере 40 тысяч евро — столько же городское правительство тратит на подсветку за год.

Как пишет The Guardian, берлинские власти не одиноки в стремлении снизить использование энергии. При этом другие города Германии пошли на куда более ощутимые меры.

Например, в Мюнхене решили выключать по ночам не только подсветку на городской ратуше, но и местные фонтаны. В Нюрнберге власти закрыли три из четырех крытых городских бассейнов, а открытые бассейны останутся доступными для посетителей только до 25 сентября.

Власти Ганновера, столицы земли Нижняя Саксония, объявили о (пока что) наиболее радикальных мерах — в муниципальных зданиях отключат горячую воду. Краны перестанут работать в том числе в городских учреждениях, спортзалах и бассейнах. Обогревать муниципальные здания будут только с 1 октября по 31 марта до температуры не выше 20°C, исключения — детские сады, школы, дома престарелых и больницы. Подсветку и фонтаны в Ганновере также отключат.

"Ситуация непредсказуема. Каждый киловатт-час на счету, и защита критической инфраструктуры должна быть приоритетом", — заявил мэр города Белит Онай.