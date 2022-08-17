Без поставок из РФ полных газохранилищ хватит Германии на 2,5 месяца

Даже если Германия успеет к зиме почти полностью заполнить газовые хранилища, этого может не хватить на три месяца.

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Если Германии удастся к ноябрю заполнить газовые хранилища на 95%, этих объемов хватит лишь на два с половиной месяца отопления и промышленного потребления в случае полного прекращения поставок газа из России, заявил глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер. Его слова приводит агентство Bloomberg во вторник, 16 августа.

На данный момент хранилища заполнены на 77%, что на две недели опережает график, уточнил Мюллер. "Мы немного быстрее, чем раньше, с точки зрения заполнения хранилища, но это не признак того, что мы можем расслабиться. Наоборот, это следует понимать как толчок", — заявил он.

С учетом риска более прохладной, чем обычно, осени и вероятности дальнейших перебоев с поставками, установленная правительством цель по заполнению хранилищ на 85% к октябрю может оказаться сложной задачей, предупредил Мюллер. По его словам, целевой показатель в 95% к ноябрю кажется "труднодостижимым", поскольку для заполнения некоторых хранилищ требуется больше времени.

"Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения. В лучшем случае три четверти из них достигнут цели", — сказал Мюллер.

Поставки по "Северному потоку" сократились до 20%

Поставки газа из России в Германию по газопроводу "Северный поток" в настоящее время составляют лишь около 20% пропускной способности, напоминает Bloomberg. В Москве такое снижение объясняют отсутствием турбины, которая в июне была отремонтирована в Канаде и с середины прошлого месяца находится в Германии, дожидаясь отправки в Россию. Производитель турбины Siemens Energy отвергает эти претензии и настаивает, что турбина готова к использованию.

Официальный Берлин называет сокращение поставок газа шантажом со стороны Москвы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в начале августа вновь заявил, что Россия использует надуманные предлоги для сокращения объема поставок в нарушение контракта. "Очевидно, что ничего, абсолютно ничего не препятствует транспортировке и подключению этой турбины в России", — подчеркнул он.

С октября немцы начнут платить за газ больше

Из-за сокращения поставок и необходимости экономии с октября 2022 года для всех потребителей газа в Германии будут введены надбавки на газ в размере 2,419 цента за кВт∙ч. Тарифы вырастут как для домохозяйств, так и для промышленности.

Семье, проживающей в индивидуальном доме и имеющей годовое энергопотребление 20 000 кВт∙ч, придется дополнительно платить 484 евро в год. По подсчетам Института немецкой экономики в Кельне, дополнительные расходы для домохозяйства на одного человека с жилплощадью в 60 кв. м. составят около 203 евро в год.