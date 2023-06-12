Бежавший в Вильнюс российский военный летчик сдался литовским властям и подал прошение об убежище
Foto: BBC Russian

Лейтенант ВС РФ Дмитрий Мишов, бежавший из России из-за нежелания участвовать во вторжении в Украину, находится под контролем Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы и содержится в специализированном помещении, сообщает агентство ELTA со ссылкой на заявления литовских чиновников.

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"В выходные были проведены первичные пограничные процедуры, как это принято в таких случаях. Сейчас информация передана в Департамент миграции, который примет дальнейшие решения по вопросу ходатайства", — заявил представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

В ведомстве отметили, что нахождение Мишова в Литве рассматривается как незаконное, поскольку он не предоставил документы, подтверждающие легальный переход границы. Мишутис подчеркнул, что ограничение свободы передвижения россиянина нельзя считать задержанием, однако в подобных случаях такая мера стандартна и законна.

"Ходатайство о предоставлении убежища поступило и рассматривается в общем порядке, согласно стандартным процедурам предоставления убежища", — заявила директор литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. Она отметила, что процедура рассмотрения заявления займет до шести месяцев.

В минувший четверг "Русская служба BBC" опубликовала интервью с Мишовым, из которого следовало, что 28 мая он сбежал из России в одну из стран Балтии из-за нежелания участвовать в войне против Украины. По словам пилота, он был помощником командира экипажа вертолета, а позже стал летчиком-оператором боевого вертолета, но непосредственного участия в боевых действиях на территории Украины не принимал. Утверждалось, что в день публикации интервью Мишов сдался литовским миграционным чиновникам.

Позднее нахождение Мишова на территории Литвы подтвердило МВД страны. Замглавы ведомства Арнольдас Абрамавичюс сообщил, что россиянин обратился в Департамент миграции с просьбой предоставить ему убежище. Чиновник допустил, что прибытие пилота может быть "провокацией" накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в середине июля.

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