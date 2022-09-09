"Безумное вторжение": Как в РПЦ отреагировали на решение по Латвийской православной церкви

Церковное право не позволяет светским властям определять канонический статус православной церкви в том или ином государстве, считает Московский патриархат Русской Православной церкви. Ранее Сейм Латвии принял решение вывести Латвийскую Православную церковь из-под подчинения Москве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов в комментарии для государственного агентства РИА "Новости" назвал принятие Сеймом закона об автокефалии "безумным антиконституционным вторжением" государства в церковные дела. "И это уже никого особенно не удивляет в охватывающей наших западных соседей атмосфере правового нигилизма. Важна только сиюминутная политическая целесообразность, как ее понимают руководители страны или стоящие за ними кураторы", — заявил Балашов РБК.

Протоиерей также обвинил президента Эгилса Левитса в манипулировании историческими фактами. По его мнению, в законопроекте подменены понятия — в 1920-е годы Латвийская православная церковь не была "независимой" или "автокефальной", а имела статус "самоуправляемой". В 1992 году его подтвердил московский патриарх Алексий II, этот статус сохраняется, с точки зрения РПЦ, и сейчас. "Это не был статус автокефалии, как ошибочно полагает господин Левитс", — подчеркивает Балашов.

В Отделе внешних церковных связей Московского патриархата также считают, что церковное право не позволяет светским властям определять канонический статус православной церкви в том или ином государстве.

Ранее уже сообщалось, что в четверг Сейм Латвии в срочном порядке поддержал законопроект о выводе Латвийской Православной церкви из-под власти Московского Патриархата. Эту инициативу в парламент подал президент Латвии Эгилс Левитс. "Принятие закона закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской Православной церкви и предотвратит влияние или власть Российской Православной церкви над нашей церковью", — заявил председатель Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

В аннотации к законопроекту Левитс отметил, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии. Инициатива связана с тем, что Московский Патриархат поддерживает правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины.

"Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", — подчеркнул в аннотации к законопроекту президент. По его словам, "в независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь. Такова была, есть и всегда будет позиция Латвийского государства. Под руководством архиепископа Яниса Поммерса это было достигнуто вскоре после провозглашения Латвийской Республики".