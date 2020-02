Американский пилот-любитель Майк Хьюз, известный как "безумный Майк", погиб во время полета на построенной им ракете с паровым двигателем. 64-летний пилот был сторонником теории, что Земля на самом деле плоская, и намеревался доказать это, поднявшись на своей ракете на высоту 1525 метров.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как ракета Хьюза поднимается в небо, а затем падает на землю неподалеку от места старта в пустыне в Калифорнии. Судя по этим кадрам, парашют раскрылся слишком рано, через несколько секунд после взлета.

Запуск ракеты снимали для серии документальных фильмов "Самодельные астронавты" ("Homemade Astronauts") о людях, которые строят ракеты у себя дома. Эта передача должна выйти в эфир американского Science Channel, ее бюджет был очень небольшим.

Шериф округа Сан-Бернардино в Калифорнии сообщил, что полицию вызвали на место запуска в субботу около 14.00 по местному времени (22.00 по Гринвичу). "Мужчина был признан мертвым в результате падения ракеты в пустыне", — заявили в офисе шерифа.

Бывший агент Хьюза Дарен Шустер сказал в интервью каналу TMZ, что тот был уникальным человеком.

"Бог создавал Майка не по шаблону. Он был настоящим человеком и жил всегда на грани. И он бы не хотел какого-то другого конца! Покойся с миром!", — говорит Шустер.

"Безумный Майк" построил ракету с паровым двигателем у себя во дворе, потратив на проект около 18 тыс. долларов.

Это был уже не первый его полет в попытках доказать теорию, что Земля плоская. В марте прошлого года он поднялся на высоту 570 метров, а затем выпустил парашюты и совершил жесткую посадку.

После этого Хьюз сказал: "Доволен ли я, что сделал это? Думаю, да. Узнаю точно завтра утром: мне, наверное, будет трудно подняться с кровати. По крайней мере, сегодня я могу вернуться домой, поужинать и снова увидеть моих кошек".

В 2002 году Хьюх попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда совершил самый длинный прыжок на лимузине. Разогнавшись на удлиненном "Линкольн Таун Кар", он пролетел больше 31 метра.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md