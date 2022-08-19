"Би-би-си" и "Медиазона" подтвердили имена более 5700 российских военных, которые погибли в Украине

Журналисты "Русской службы Би-би-си" и "Медиазоны" вместе с командой волонтеров опубликовали обновленные данные о погибших в Украине российских военнослужащих. По состоянию на 19 августа, удалось подтвердить гибель 5701 человека.

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Журналисты собирают статистику на основании сообщений местных властей, СМИ и родственников погибших (при этом, как отмечается, главы российских регионов все реже публично говорят о гибели военных). По оценке "Би-би-си" и "Медиазоны", в их списке на 40-60% меньше имен погибших, чем реально похоронили в России.

Из 5701 установленного российского военного, погибшего в Украине, 966 человек (17%) — офицеры. Наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров, также среди погибших четыре генерала и 34 полковника. При этом последняя новость о гибели российского генерала появлялась в июне.

Среди регионов РФ по числу подтвержденных потерь по-прежнему лидируют Дагестан (270 человек), Бурятия (245 человек) и Краснодарский край (206 человек). Для сравнения, известно лишь о 14 погибших из Москвы, хотя на столицу приходится почти 9% населения России.

По числу абсолютных потерь на первом месте пехотинцы и десантники. Самой быстрорастущей категорией потерь остаются те, кого российские официальные лица называют добровольцами. Также известно о гибели 66 военных пилотов — специалистов, которые считают военной элитой, пишет "Русская служба Би-би-си".

Минобороны РФ последний раз сообщало о числе погибших 25 марта. Тогда утверждалось, что погиб 1351 российский военный.

Генштаб ВСУ оценивает число безвозвратных потерь российских войск в более чем 44 тысячи человек.

По оценке Пентагона на начало августа, Россия потеряла в Украине от 70 до 80 тысяч военных убитыми и ранеными.