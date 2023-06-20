Би-би-си разоблачила глобальную сеть садистов, мучающих обезьян
Foto: stock.xchng

В течение года Всемирная служба Би-би-си расследовала деятельность глобальной сети садистов, мучающих обезьян. Сеть простиралась от Индонезии до США.

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Журналисты обнаружили сотни людей в США, Великобритании и других странах, плативших индонезийцам за видео, на которых те мучили и убивали детенышей длиннохвостых макак.

Сначала эта сеть функционировала в YouTube, а затем переместилась в телеграм.

В настоящее время расследованием занимается полиция, уже арестовавшая несколько человек.

Внимание: в статье содержатся описания сцен насилия над животными

Журналисты Би-би-си под прикрытием зарегистрировались в одной из групп в телеграме, в которой сотни людей придумывали все более изощренные издевательства над мартышками и поручали их исполнение людям в Индонезии и других азиатских странах.

Все это снималось на камеру.

Журналистам удалось обнаружить и живодеров в Индонезии, и распространителей и покупателей их продукции в США. Они также получили доступ к материалам следствия, начатого правоохранительными органами.

В настоящее время под следствием по этому делу находятся по меньшей мере 20 человек. Среди них — три британки, арестованные в прошлом году и освобожденные на время следствия, а также мужчина в США, которому на прошлой неделе уже предъявили обвинения.

Майк Маккартни, один из ключевых распространителей видео в США, известный под псевдонимом "Король пыток", согласился поговорить с Би-би-си. Он рассказал, как была устроена группа в телеграме, когда он к ней присоединился.

"Они устроили опрос, — рассказал Маккартни. — Хотите ли вы использовать молоток? Плоскогубцы? Отвертку?" По его словам, получившееся видео были "самой гротескной вещью, которую я когда-либо видел".

Маккартни, бывший член мотоциклетной банды, ранее отбыл срок в тюрьме. Он создал несколько групп в телеграме, в которых распространялись видео. По его словам, заработанные на этом деньги ничем не отличаются от денег, полученных от торговли наркотиками.

"Деньги от наркотиков приходят из грязных рук, а эти деньги приходят из кровавых рук".

Би-би-си выяснила личности еще двоих подозреваемых, находящихся сейчас под следствием, которое ведет Министерство внутренней безопасности США. Это жительница штата Алабама Стейси Стори под псевдонимом "Садистка" и глава сообщества по кличке "Мистер Обезьяна". Его настоящее имя не раскрывается из соображений безопасности.

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"Мистер Обезьяна" признался в интервью Би-би-си, что несет ответственность за смерть по меньшей мере четырех обезьян и пытки многих других. По его словам, он заказал "чрезвычайно жестокие" видеоролики.

На телефоне Стори, изъятом агентами Министерства внутренней безопасности, оказалось около сотни записей издевательств над мартышками, равно как и доказательства того, что она платила за создание нескольких особо изощренных видео. В ответ на обращение Би-би-си она сообщила, что ее телефон был взломан, и отказалась комментировать обвинения.

"Мистер Обезьяна", Стейси Стори и Майк Маккартни — трое из пяти основных фигурантов расследования, проводимого Министерством внутренней безопасности. Обвинения им еще не предъявлены, но в случае возбуждения уголовного дела на основании уже сборанных доказательств им может грозить до семи лет лишения свободы.

Полиция Индонезии арестовала двух подозреваемых в издевательствах. Асеп Яди Нурул Хикмах был обвинен в истязании животных и продаже охраняемого вида и приговорен к трем годам тюрьмы. М Аджис Расджана получил восемь месяцев тюрьмы — максимальный срок наказания за истязание животного.

Видеозаписи пыток обезьян по-прежнему легко обнаружить и в телеграме, и в фейсбуке, где журналисты Би-би-си недавно обнаружили десятки групп, в которых циркулирует экстремальный контент такого рода. В некоторых группах было более тысячи участников.

Соцсеть Facebook сообщила Би-би-си, что удалила группы, на которые журналисты обратили внимание. "Мы не допускаем пропаганду жестокого обращения с животными на наших платформах и удаляем этот контент, когда нам становится об этом известно, как в данном случае", — сказал представитель компании.

В YouTube заявили, что на платформе нет места жестокому обращению с животными, и компания "прилагает все усилия для быстрого удаления нарушающего закон контента".

"Только в этом году мы удалили сотни тысяч видео и закрыли тысячи каналов за нарушение нашей политики в отношении насилия", — говорится в заявлении.

Представители мессенджера Telegram заявили, что "привержены защите конфиденциальности пользователей и прав человека, таких как свобода слова", добавив, что модераторы не могут регулярно патрулировать частные группы и следить за контентом, который в них распространяется.

Сара Кайт, соучредитель благотворительной организации Action for Primates, призвала изменить законы Великобритании, чтобы облегчить преследование лиц, оплачивающих создание подобных видеороликов.

"Если кто-то активно участвует в причинении боли, платя за это и предоставляя список того, что он хочет сделать с животным, должны быть более строгие законы, чтобы привлечь их к ответственности", — сказала она.

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BBC News Русская служба:

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