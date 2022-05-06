Би-би-си установила данные 2120 погибших российских военных

На основании открытых источников Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 2120 российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине.
Этот список Би-би-си и команда волонтеров ведет с начала российского вторжения в Украину.
Би-би-си основывала свой анализ только на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание и, по возможности, место захоронения.
Поскольку официальные власти, пресса и родственники не всегда публично сообщают о погибших, этот список явно неполный, а реальные потери российской армии и Росгвардии в Украине выше. Но собранные данные помогают нам анализировать основные тенденции.
Что нового?
С начала мая стали появляться официальные публикации упоминающие российских добровольцев, погибших в Украине (мы не учитываем их в списке погибших российских военных).
Раньше таких публикаций практически не было. О гибели тех, кто воевал в Украине в подразделениях, не входящих в состав вооруженных сил России и Росгвардии, сообщали только друзья и родственники погибших в социальных сетях.
5 мая губернатор Омской области сообщил о гибели майора запаса Валерия Статилко.
Как написали местные СМИ, 60-летний отставной офицер ВДВ Статилко погиб 24 апреля при минометном обстреле в Изюмском районе Харьковской области.
В Хакассии сообщили о гибели Ильи Соломачева. "Ополченец-доброволец, воевавший в составе казачьего подразделения "Дон" — так описали его местные журналисты.
Ранее Би-би-си писало о том, что набор новых людей для участия в боевых действиях сейчас активно ведет, как ЧВК "Вагнер", так и Минобороны России. Но о потерях "вагнеровцев", а также тех, кто служит в военных частях так называемых "ДНР и ЛНР" достоверных данных нет.
Основные тенденции
Тенденции, подмеченные нами ранее, сохраняются:
- около 20% установленных погибших — это офицеры в звании от младшего лейтенанта до генерала;
- около 20% установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках;
- большая часть погибших — выходцы из депрессивных или полудепрессивных регионов России. Известно лишь о трех погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России;
- чаще всего о потерях сообщают в Дагестане (по меньшей мере 137 погибших) и Бурятии (не менее 98 погибших);
- в некоторых регионах журналисты и родственники погибших сообщают о случаях давления на них со стороны местных администраций, требующих не публиковать информацию о похороненных солдатах и офицерах);
- Последний раз минобороны России официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Представители вооруженных сил Украины называют куда большую цифру — более 20 тысяч погибших российских военных.