Би-би-си установила данные 2120 погибших российских военных

На основании открытых источников Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 2120 российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине.

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Этот список Би-би-си и команда волонтеров ведет с начала российского вторжения в Украину.

Би-би-си основывала свой анализ только на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание и, по возможности, место захоронения.

Поскольку официальные власти, пресса и родственники не всегда публично сообщают о погибших, этот список явно неполный, а реальные потери российской армии и Росгвардии в Украине выше. Но собранные данные помогают нам анализировать основные тенденции.

Что нового?

С начала мая стали появляться официальные публикации упоминающие российских добровольцев, погибших в Украине (мы не учитываем их в списке погибших российских военных).

Раньше таких публикаций практически не было. О гибели тех, кто воевал в Украине в подразделениях, не входящих в состав вооруженных сил России и Росгвардии, сообщали только друзья и родственники погибших в социальных сетях.

5 мая губернатор Омской области сообщил о гибели майора запаса Валерия Статилко.

Как написали местные СМИ, 60-летний отставной офицер ВДВ Статилко погиб 24 апреля при минометном обстреле в Изюмском районе Харьковской области.

В Хакассии сообщили о гибели Ильи Соломачева. "Ополченец-доброволец, воевавший в составе казачьего подразделения "Дон" — так описали его местные журналисты.

Ранее Би-би-си писало о том, что набор новых людей для участия в боевых действиях сейчас активно ведет, как ЧВК "Вагнер", так и Минобороны России. Но о потерях "вагнеровцев", а также тех, кто служит в военных частях так называемых "ДНР и ЛНР" достоверных данных нет.

Основные тенденции

Тенденции, подмеченные нами ранее, сохраняются: