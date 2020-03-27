Bild: Помощь Путина Италии оказалась бесполезной и с военным уклоном

"В Европе Италия является эпицентром коронакризиса. Российский президент Владимир Путин отправил на помощь стране солдат. Но что на самом деле стоит за этой акцией?", — задается вопросом немецкий таблоид Bild.

"Согласно официальной версии, начало операции по оказанию помощи положил телефонный разговор между шефом Кремля Владимиром Путиным и итальянским премьер-министром Джузеппе Конте в прошлую субботу".

"Но, согласно расследованию Bild, как осуществление, так и тип помощи выглядят совсем иначе и раскрывают интересные детали сотрудничества правых партий в Германии, Италии и России и их влияния на российского президента Владимира Путина", — отмечает журналист Юлиан Репке.

"В понедельник, к удивлению многих, партия АдГ заявила в бундестаге: "На просьбу депутата бундестага Ульриха Еме помочь сильно пострадавшей от коронавируса Северной Италии откликнулось российское руководство".

"Bild обратился с запросом к Еме, которого относят к правонационалистическому "крылу" во главе с Бьорном Хеке и который в 2018 году ездил в качестве "наблюдателя на выборах" в Крым, аннексированный Россией в нарушение международного права".

"Он заявил, что на прошлой неделе его "глубоко тронули" "многочисленные видео из Ломбардии со штабелями гробов". Затем в пятницу в WhatsApp-сообщении "европейских консерваторов" его итальянский коллега Паоло Гримольди попросил о медицинской помощи, после чего Еме в спешном порядке начал "организовывать помощь", — передает издание.

"Гримольди является депутатом ультраправой итальянской партии "Лига Севера" и основателем группы "друзей Путина" в итальянском парламенте.

"Со своим знакомым в Москве Еме разработал стратегию оказания Италии помощи с помощью России: "Мы решили составить два письма. Одно Леониду Слуцкому, председателю комитета Госдумы по международным делам и члену Совета Европы, другое — депутату Мосгордумы Роману Бабаяну".

"Я думаю, эти письма и их отголосок сильно повлияли на решение Путина провести этот телефонный разговор", — сказал депутат АдГ Еме в разговоре с Bild".

"Кажется, заявления Еме соответствуют действительности, — отмечает издание. — Bild удалось узнать: параллельно с усилиями политика из АдГ в России ультраправая "Лига Севера" поставила премьер-министра Италии перед нечестным выбором: принять предложение из Москвы и обеспечить России успешный пиар, или отклонить его и получить волну возмущения со стороны политиков "Лиги", так как Конте якобы скорее допустит смерть итальянцев, чем примет помощь от России".

Но действительно ли "помощь" России является таковой? Сомнения в этом звучат все громче.

"Вчера итальянская газета La Stampa со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве первой сообщила о том, "среди российских поставок 80% абсолютно бесполезны или мало полезны для Италии". (…) Речь, по словам издания, идет о "геополитическом и дипломатическом" акте, а не о медицинском или гуманитарном".

"Депутат АдГ Еме возразил: "Это целые госпитали со всем, что в них входит (врачи, санитары, техника, палатки, автомобили). Лучшую помощь невозможно оказать".

"Однако бывший офицер итальянской армии в разговоре с Bild подтвердил подозрение в том, что российские поставки малополезны в текущем кризисе".

"Россияне отправили подразделение по защите от оружия массового поражения, которое скорее задействуется для обработки боевых единиц, чем для борьбы с пандемией. Лаборатория для анализа веществ, используемых в оружии массового поражения, нам не нужна. 13 грузовиков для дезинфекции нам тоже не нужны", — заявил офицер".

"По его словам, то, в чем нуждается Италия, "Россия вообще не смогла бы отправить, потому что сама крайне нуждается в масках, тестах на коронавирус, аппаратах ИВЛ и так далее". Россия, считает экс-офицер, использует свои грузовики, "только чтобы размахивать своими флагами. Это пиар-акция. Привезенные материалы бесполезны не на 80, а на 100%".

"Экс-офицер также назвал причину того, почему российские самолеты могли приземлиться на авиабазе Пратика-ди-Маре к югу от Рима, а не на базе на севере страны, куда они проехали 600 км по трассе: это могло быть мерой безопасности, принятой премьер-министром Конте".

"В Пратике размещена бригада 9ª ISTAR-EW, занимающаяся электронной разведкой. (…) Даже без ведома россиян мы могли там просканировать грузовики на предмет наличия средств шпионажа и подслушивающих устройств", — сказал собеседник издания.