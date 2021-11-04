Билл Гейтс: теракты с применением биологического оружия опаснее пандемий

Основатель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что мир должен готовиться не только к новым пандемиям, но и к возможным террористическим атакам с применением биологического оружия, которые, по его мнению, могут оказаться еще более опасными, чем распространение коронавируса.

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Гейтс сказал в интервью британской общественной организации Policy Exchange, что для противодействия новым угрозам необходимо потратить миллиарды долларов на исследования в области эпидемиологической безопасности и разработку конкретных механизмов борьбы с инфекционными заболеваниями.

Он призвал Всемирную организацию здравоохранения создать специальную рабочую группу по наблюдению за эпидемиологической ситуацией. По мнению Гейтса, эта структура также может готовиться к возможным нападениям биотеррористов, отрабатывая сценарии ликвидации их последствий.

"Рабочей группе при ВОЗ по вопросам пандемий, вероятно, понадобится около миллиарда долларов в год. Она будет заниматься наблюдением и проводить "бактериологические учения", как я их называю", — сказал основатель Microsoft в интервью бывшему министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту, который сейчас возглавляет комитет британского парламента по вопросам здравоохранения.

Важность предупреждения угрозы терактов с применением биологического оружия Гейтс объясняет так: "А что если биотеррористы принесут оспу в 10 аэропортов? Нам известно, как на это может ответить мир? Есть естественно возникающие эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом. Последние могут быть даже хуже той, что мы переживаем сейчас".

"Я надеюсь, что через пять лет я смогу написать книгу под названием "Мы готовы к следующей пандемии", но для этого нужно потратить миллиарды долларов на исследования и разработки. США и Великобритания будут принимать в этом участие", — объяснил Гейтс.

Сбывшиеся предсказания

Впрочем, по словам Гейтса, огромные затраты, необходимые для борьбы с будущими пандемиями, могут принести человечеству и другие результаты, например, избавление от гриппа и простудных заболеваний. Бизнесмен и филантроп, который сейчас занимает четвертое место в списке богатейших людей мира, предсказал появление важнейших медицинских инноваций.

"Положительный момент заключается в том, что исследования и разработки, необходимые для борьбы со следующей пандемией, — это такие вещи, как удешевление вакцин, создание крупных фабрик, искоренение гриппа, искоренение простудных заболеваний, создание вакцин в виде небольшой наклейки на руку. Все это будет невероятно полезным даже в то время, когда у нас нет пандемий", — говорит Гейтс.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс финансирует различные медицинские проекты, и в том числе разработку вакцин против Covid-19. В предыдущие годы бизнесмен инвестировал миллиарды долларов, чтобы сделать вакцины против различных болезней более доступными в беднейших странах мира.

За несколько лет до начала пандемии Covid-19 Гейтс предупреждал об угрозе новых смертельных эпидемий гриппа, к которым мир не готов. "Я постоянно скрещиваю пальцы, чтобы смертельная эпидемия вроде гриппа не случилась в ближайшие 10 лет", — говорил Гейтс в интервью Би-би-си в 2016 году.

"Если что либо убьет более 10 млн человек в течение следующих нескольких десятилетий, вероятнее всего, это будет крайне патогенный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы", — сказал Гейтс на конференции TED в 2015 году.

"Одна из причин этого в том, что мы инвестировали огромные средства в ядерное сдерживание, но очень мало инвестировали в систему предотвращения эпидемий. К следующей эпидемии мы не готовы", — заключил тогда основатель Microsoft.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в результате пандемии коронавируса в мире умерли более 5 млн человек, почти 250 млн заболели.