Билл Гейтс уподобил отказ от маски отказу от брюк

Отказ носить маски во время пандемии равноценен отказу носить штаны в цивилизованном обществе, считает сооснователь Microsoft Билл Гейтс. По его мнению, Covid-19 не похож на грипп или другие вирусные заболевания, поэтому заявления о неэффективности масок ошибочны, пишет The Bell со ссылкой на Business Insider.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"То, что некоторые так упорно отказываются носить маски, для меня странно", — сказал Гейтс в первом выпуске подкаста, который он ведет вместе с актрисой Рашидой Джонс, передает Business Insider.

"Они что, нудисты? Вас просят надеть брюки. Ни один американец, ну, или очень немногие американцы скажут, что это что-то ужасное", - возмутился сооснователь Microsoft.

Ношение масок способствует скорейшему окончанию карантина и восстановлению экономики, отметил Гейтс. Раньше эксперты скептически относились к эффективности масок во время пандемии, согласился миллиардер. Но врачи основывались на том, что они знали о гриппе и других респираторных вирусах, против которых маски были бесполезны. Последние же наблюдения показывают эффективность масок при коронавирусе, пояснил Гейтс.

Business Insider напоминает, что недавно аналитики подсчитали, что если бы все американцы соблюдали масочный режим, то можно было предотвратить как минимум 63 000 смертей в США.

Гейтс обратил внимание на еще одну особенность коронавируса — его могут распространять люди, у которых нет симптомов. В то время, когда больные гриппом или простудой остаются дома из-за плохого самочувствия, носители Covid-19 могут чувствовать себя здоровыми и неосознанно заражать окружающих.

Также Гейтс указал на последние исследования медиков, которые показывают эффективность любых, даже самодельных масок. Раньше считалось, что спасти от заражения могут только специальные медицинские маски или респираторы.