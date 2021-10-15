Билла Клинтона госпитализировали в США

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован, сообщает CNN. По данным телеканала, его доставили в одно из медучреждений Калифорнии "в связи с инфекцией, не связанной с Covid-19", пишет портал РБК.

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По словам официального представителя Клинтона, 75-летний политик "идет на поправку" и "находится в хорошем настроении".

Телеканал CNN уточняет, что причиной госпитализации стало заражение крови (сепсис). Клинтона доставили в больницу во вторник, 12 октября, из-за ухудшения самочувствия. "Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно", — говорится в сюжете.