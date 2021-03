BioNTech и Pfizer начали испытание вакцины на детях

Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer вслед за производителями Moderna и AstraZeneca сообщили о начале клинических испытаний вакцины на детях, сообщает DW.

"Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели вакцину первой группе здоровых детей в рамках продолжающейся глобальной фазе клинических испытаний", - заявил Pfizer. В рамках исследования предполагается изучить безопасность, переносимость и эффективность вакцины в возрастной руппе от шести месяцев до 11 лет. По плану, препарат BioNTech/Pfizer будет применяться для детей с начала 2022 года.

We, together with @BioNTech_Group, are proud to announce the start of a global study to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of our #COVID19 vaccine in healthy children. Learn More: https://t.co/Q5AJd89Ihy pic.twitter.com/7k8ElojUQv