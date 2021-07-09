BioNTech/Pfizer начали разработку третьей дозы вакцины от Covid-19 против "дельта"-варианта
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Производители вакцин BioNTech/Pfizer в четверг объявили, что начали разработку модифицированной прививки от Covid-19, направленной против "дельта"-варианта коронавируса, сообщает CNBC.

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Предприятия уверены, что третья доза нынешнего варианта вакцины потенциально обеспечит высокий уровень защиты от всех известных вариантов коронавируса, однако из-за растущего беспокойства по поводу "дельта"-варианта решили разработать направленную против него модификацию вакцины.

"Как показывают доказательства из реальной жизни, обнародованные израильским Министерством здравоохранения, […] эффективность вакцины упала в то же время, когда "дельта"-вариант стал доминирующим вариантом в стране", — указали предприятия в своем заявлении. Производители считают, что третья доза вакцины может быть необходима спустя 6 — 12 месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Клинические испытания третьей, модифицированной дозы могут начаться в августе.

На данный момент американские регуляторы считают, что людям не нужна ревакцинация после полного курса прививок. Тем не менее, ведомства готовы к тому, что ситуация может измениться.

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