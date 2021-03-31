BioNTech/Pfizer: вакцина показала 100% эффективность среди подростков

Предприятия BioNTech/Pfizer заявили, что их вакцина показала 100% эффективность среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает издание Politico.

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Вакцина была испытана на 2 300 американских подростках и предварительные выводы свидетельствуют о том, что она более эффективна в этой группе, чем среди взрослых.

Никто из подростков, получивших вакцину от Covid-19 не заболел. Для сравнения, в группе, получившей плацебо, заболели 18 подростков.

Pfizer планирует в ближайшие недели попросить разрешение на использование их вакцины на подростках у Европейского агентства лекарств. Если заявка будет принята и одобрена, то к началу нового учебного года в мире будет, по крайней мере, одна вакцина для учеников основной и средней школы.