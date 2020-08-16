Битва за Куштау: работы на башкирском шихане остановили после массовых протестов

В Башкирии после протестов экоактивистов приостановлены промышленные работы на горе-шихане Куштау. Глава региона Радий Хабиров объявил об этом протестующим экоактивистам, которых ранее называл агентами конкурентов ведущей работы Башкирской содовой компании. До этого на лагерь активистов несколько раз нападали, участников протестов жестко задерживали.

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Радий Хабиров заявил о приостановке работ в воскресенье, приехав к шихану Куштау, где под проливным дождем собрались несколько тысяч протестующих.

"Уходят БСК [Башкирская содовая компания], уходите вы. И я даю вам слово здесь, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение. […] Это было мое решение", — сказал он.

В воскресенье у горы Куштау проходит акция "экологический субботник", на которую, как сообщается в Telegram-канале организаторов, приехали несколько тысяч человек.

После заявления губернатора протестующие потребовали призвать к ответственности участвовавших в нападении на их палаточный лагерь, среди которых, по сообщениям СМИ, заметили местного чиновника. Также они требуют освободить всех задержанных в ходе столкновений активистов.

Вечером Хабиров заявил, что поддерживает предложение активистов о создании координационного совета, который определит судьбу шихана. Его первое заседание должно состояться в понедельник.

По словам адвоката Гарифуллы Яппарова у горы были задержаны около 80 человек.

"Списки задержанных не дают. Сейчас родные не знают, где находятся их близкие. Сегодня утром мой подзащитный сказал, что задержанных 80 человек", — цитирует его Интерфакс.

Около семи вечера по московскому времени Хабиров через пресс-службу сделал заявление о задержанных.

"Ребят, которых задержали, мы постараемся выпустить. Там задержали не только активистов, но и тех, кто выступал в поддержку БСК. Все будет по закону. Это я вам твердо обещаю. По информационной политике. Я всегда был против экстремизма и ваххабизма как религиозного течения. Это моя личная позиция. Обещаю, что никто больше не будет всех без разбору относить к экстремистам. Но прошу и вас остановиться", — цитирует его пресс-служба.

Примерно в это же время власти заявили, что стихийный митинг закончился.

Представитель БСК в беседе с агентством РИА Новости сказал, что компания "берет паузу" в работах.

"Берем паузу и ищем компромисс", — сказал собеседник агентства.

Как развивался конфликт



Шихан Куштау — это одиночная гора в районе города Стерлитамак, популярное место отдыха местных жителей.

В ноябре прошлого года шихан был внесен в список объектов геологического наследия под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия ProGEO. Эксперты говорили, что при бурении разведочной скважины на шихане были найдены окаменелые останки.

При этом Куштау в отличие от соседних гор-шиханов Торатау и Юрактау не имеет охранного статуса.

Башкирская содовая компания еще несколько лет назад обратилась к властям, заявив, что может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья.

7 декабря 2018 года тогда еще врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что отдаст под разработку гору Куш-Тау.

"У нас есть понимание, что градообразующее предприятие должно жить и работать, а критический момент для принятия решения уже настал. Поэтому мы будем искать сырье для Соды. Что касается горы Куштау, то охранного статуса у нее нет, разрешительные документы на начало разработки выданы еще в 2017 году и работы уже ведутся. Если запасы здесь подтвердятся — это приемлемый вариант решения проблемы", — написал в социальной сети "ВКонтакте" Хабиров.

В августе прошлого года АО "Сырьевая компания", связанное с Башкирской содовой компанией, получило лицензию на геологическую разведку на шихане, а третьего августа нынешнего года начала расчистку леса для разведочных работ.

Тогда же начались протесты. Экоактивисты разбили лагерь, пытались не пускать на шихан тяжелую технику. Шестого августа начались задержания активистов. Несколько участников протестов получили по несколько суток ареста.

Пик конфликта пришелся на минувшую субботу, когда был разрушен палаточный лагерь протестующих.

Какие-то выродки напали на лагерь, бьют защитников Куштау, распылили им газ глаза. Это беспредел! Хабирова в отставку! Максимальный ретвит! #КуштауЖиви #ХабироваВотставку pic.twitter.com/ZNgb6zXDex — Лилия Чанышева ❌ (@LChanysheva) August 15, 2020

Активисты сообщают, что в ходе столкновений нападавшие сломали ногу 85-летней женщине. Видеоролики столкновений на шихане разошлись по соцсетям.

В тот же день на шихане акцию под лозунгом "Достали" провели сотрудники содовой компании. В самой компании заявили, что высказаться против экопротеста и за создание новых рабочих мест пришли три тысячи человек. Как пишет "Коммерсант", во время акции там выступили артисты башкирской эстрады: группа "Караван-сарай", например, исполнила песню, восхваляющую Хабирова.

В воскресенье к горе приехали уже несколько тысяч активистов и Росгвардия. Активисты снесли часть забора, которым сотрудники БКС огородили шихан. Полиция не вмешивалась, вскоре после сноса забора на место приехал Радий Хабиров.

В защиту Куштау

В воскресенье заявление в защиту шихана Куштау сделал артист Максим Галкин.

"Я обращаюсь к Башкирской содовой компании. Вы уничтожаете лицо Башкортостана, тем самым вы уничтожаете лицо России", — сказал он.

Еще 60 лет назад шиханы состояли из четырех гор: Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау. Но в 1950-х годах на месте Шахтау стали добывать известняк и гору почти сровняли с землей.

На сайте Института геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН отмечается, что "шиханы — уникальные геологические и геоморфологические памятники природы".