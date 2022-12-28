Битвы за Киево-Печерскую лавру. Что происходит с главным православным монастырем в Киеве?

Украинской православной церкви, которую традиционно связывают с Московским патриархатом, не продлили аренду двух храмов Киево-Печерской лавры. "Би-би-си" разбиралась, почему лавра настолько важна для всех украинских православных, а Московский патриархат пытается участвовать в ее делах, как десятилетиями за нее шла тихая и не очень тихая борьба, что происходит вокруг нее сейчас, и какое ее ждет будущее.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Остается только одно — начать убивать священников, епископов и верующих людей, а я вижу, что к этому идет", — такими словами наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) 26 декабря обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Повод для обращения — Украинской православной церкви Московского патриархата, к которой принадлежит митрополит Павел, не продлили аренду двух храмов Киево-Печерской лавры, огромного монастыря в центре Киева, имеющего сакральное значение и для украинского, и для русского православия.

Обращение митрополита Павла к Владимиру Зеленскому (Фото: Украинская православная церковь)

Собственно, забирают часть лавры у УПЦ из-за того, что политика украинской власти, до последнего времени не слишком интересовавшейся церковными делами, сейчас заключается в том, чтобы уменьшить любое влияние Московского патриархата и РПЦ в Украине.

УПЦ не помогают ни изменения в уставе, из которого были вычеркнуты почти все упоминания о Русской православной церкви, ни заявления ее иерархов о том, что с Москвой ничего общего у них нет. РПЦ до сих пор считает их своими, долгие годы "духовной связи" с Москвой, которыми в УПЦ просто-таки гордились, сказываются сегодня. УПЦ начинает терять лавру, — хотя это пока совсем не значит, что главный "конкурент" этой церкви, автокефальная ПЦУ, Православная церковь Украины, начинает ее получать.

Что такое Киево-Печерская лавра: монастырь, музейный городок, заповедник

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, с 1990 года входящая в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — это неформальная столица восточнославянского православия. Монастырь начал действовать в XI веке, во времена князя Ярослава Мудрого, то есть примерно за сто лет до того, как гораздо севернее была основана Москва.

Именно поэтому Киев говорит, что считать Киево-Печерскую лавру исторически принадлежащей Московскому патриархату нет никаких оснований: лавра намного старше и Москвы, и ее патриархата. Еще лавру часто называют источником монашеской традиции на Руси — а именно от того исторического периода ведут свой государственный миф и сегодняшняя Украина, и сегодняшняя Россия.

На территории Киево-Печерской лавры жили и были похоронены немало подвижников церкви, которых потом признали святыми, здесь же расположены могилы выдающихся исторических лиц: от Нестора-летописца до инока Илии Печерского, который считается прототипом богатыря Ильи Муромца, от гетмана великого литовского князя Константина Острожского до реформатора и государственного деятеля Петра Столыпина, весьма почитаемого нынешними российскими властями. Киево-Печерская лавра играет ключевую роль в истории как украинского, так и русского православия, как украинского, так и российского государства.

За столетия своего существования этот огромный монастырь никогда не был полностью разрушен. Нелегкое время наступило для него после утверждения в Украине советской власти. Сначала, в 1926 году, его закрыли, превратив во "Всеукраинский музейный городок". В годы Второй мировой он возобновил свою деятельность с разрешения оккупационных властей.

В 1961-м его снова закрыли, уже в рамках хрущевской антирелигиозной кампании. Лавра превратилась в историко-культурный заповедник.

Церковь вернулась в лавру в 1988 году. Именно тогда, к тысячелетию крещения Руси, лавру передали Русской православной церкви — других в Советском Союзе тогда просто не было. Вернее, передали тогда только часть лавры — Дальние пещеры и корпус, в котором позже будет открыта Киевская духовная семинария. Постепенно территория, контролируемая украинской частью РПЦ, которая впоследствии выделилась в УПЦ Московского патриархата, расширялась.

В 2013 году, при президентстве Виктора Януковича, правительство Николая Азарова приняло решение о передаче УПЦ (МП) в безвозмездное пользование "комплекса зданий и сооружений" лавры по списку в 79 наименований.

Foto: Shutterstock

Киево-Печерская лавра структурно состоит из двух частей, разделенных стеной. Верхнюю лавру в основном занимают объекты заповедника: музеи, галереи или, к примеру, национальная историческая библиотека. Но среди этих объектов — два храма, которые находятся в почасовой аренде у УПЦ МП.

Нижняя лавра — это объекты, которые используются УПЦ на основании уже упомянутого постановления правительства Азарова. Среди них — храмы, знаменитые лаврские пещеры, семинария, духовная академия, синодальные отделы и официальная резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

Битвы за лавру

Киево-Печерская лавра не только столица украинского православия — она и предмет постоянных споров между разными ветвями того же украинского православия.

В 1988 году документы о передаче лавры церкви подписывал тогдашний митрополит Киевский и экзарх Украины Филарет (Денисенко). Уже через несколько лет, в 1992 году, Филарет выступил с инициативой полного отделения Украинской церкви от РПЦ и даже собрал под соответствующим обращением подписи епископата.

Но уже через несколько недель — не исключено, что под давлением из Москвы — украинские епископы провели Харьковский Архиерейский собор, на котором отправили Филарета в отставку, а новым митрополитом Киевским избрали Владимира (Сабодана).

Филарет этого решения не признал. Более того, он был полон решимости не отдавать свою лаврскую резиденцию новоизбранному преемнику, которого называл нелегитимным.

Судя по мемуарам участников тех событий, окружение Филарета обратилось в националистическую организацию радикального толка УНА-УНСО, которой тогда руководил 28-летний Дмитрий Корчинский.

"Мы еще в середине 80-х хотели совершить национальную революцию, а в 91-м создали военизированную организацию", — отвечает Корчинский на вопрос, как бы он охарактеризовал себя и своих коллег по состоянию на лето 1992-го. На то время они уже имели опыт участия в реальных боевых действиях в Приднестровье, впереди у них было участие в грузино-абхазском конфликте и Первой чеченской войне.

Тогда, в 1992-м, Корчинский выставил охрану возле резиденции Филарета на улице Пушкинской в центре Киева и возле кафедрального Владимирского собора, расположенного неподалеку. В ночь на 19 июня несколько десятков "унсовцев" перелезли через монастырскую стену и быстро захватили один из корпусов лавры.

Расчет, говорит Корчинский, был на то, что в лавру прибудет сам Филарет. "После его появления мы были бы хоть чуть-чуть прикрыты по отношению к Уголовному кодексу. Тогда наша акция была бы не разбойным нападением, а взятием под охрану собственности под руководством законного владельца", — объяснял он позже.

Но вместо Филарета через четыре часа в лавру прибыли сотни омоновцев, и "унсовцы" были вынуждены сдаться.

Корчинский говорит, что, по его данным, автомобиль Филарета в ту ночь подъезжал к стенам лавры, однако иерарх не решился войти внутрь. Сам Филарет никогда не комментировал эту историю.

Это была единственная попытка силового захвата лавры в новейшей истории Украины. Летом этого года, когда "Би-би-си" разговаривала с Дмитрием Корчинским, он выражал уверенность в том, что сегодня, если в определенный момент автокефальной ПЦУ понадобится помощь добровольцев с фронтовым опытом для того, чтобы войти в лавру, желающих будет достаточно.

На вопрос, не боится ли он обвинений в разжигании религиозной розни, Корчинский отвечает просто: "Если мы не боимся российских танков, мы что, должны бояться полицейских бобиков?"

Еще одним драматичным моментом в истории лавры стал вечер 22 февраля 2014 года. В то время как Киев оплакивал десятки расстрелянных на Майдане активистов, президент Виктор Янукович только что бежал из Киева, на Евромайдан поступило известие о том, что "московские попы" вывозят из лавры исторические ценности.

На Майдане тут же сформировалась колонна, которая двинулась по направлению к лавре. Настроения у активистов были радикальными.

В те же минуты глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов заявил российскому "Интерфаксу", что "70 вооруженных боевиков выставили патрули вокруг лавры, зашли внутрь, никого не впускают и говорят, что в ближайшее время Верховная рада примет решение о передаче этого монастыря так называемому Киевскому патриархату".

Это заявление тут же подхватили российские СМИ. Тогдашний митрополит Переяславский УПЦ МП Александр (Драбинко) рассказал "Би-би-си", что сразу понял: ситуация критическая.

"Я тут же поехал к Филарету и попросил его отозвать людей", — вспоминает он. В лавру тут же прибыли Петр Порошенко и Арсен Аваков, взбудораженную толпу удалось задержать прямо на шлагбауме на въезде в лавру. Трансляцию с камер по периметру лавры по инициативе митрополита Александра вывели в интернет, чтобы все желающие могли убедиться: никакого захвата не происходит.

Тогда же, продолжает митрополит Александр, представители украинских православных церквей Московского и Киевского патриархатов провели неформальную встречу в "Афганском" храме недалеко от лавры.

"Мы тогда просили, чтобы лавру никто не захватывал, потому что это приведет к провокации, которая даст возможность [России] "прийти и защищать православие". Если бы тогда [активисты Майдана] зашли в лавру, уверен, это бы запустило агрессию России против Украины намного раньше, у нас уже тогда была бы оккупация Киева… Ведь армии у Украины тогда практически не было", — вспоминает митрополит.

В конце концов горячего конфликта тогда удалось избежать. Однако вопрос о том, почему лаврой — достоянием всего украинского народа, всего украинского православия — пользуется только одна из его ветвей, у весомой части общества остался.

Две лавры

"Наша позиция всегда состояла в том, что украинская святыня должна служить всему украинскому народу. А как это реализовать на практике, зависит уже не только от нас", — говорит "Би-би-си" архиепископ автокефальной ПЦУ Евстратий (Зоря).

В конце концов, обращают внимание религиоведы, титул "священноархимандрит Киево-Печерской лавры" входит в регалии всех предстоятелей украинских православных церквей: и митрополита Онуфрия из УПЦ МП, и митрополита Епифания из ПЦУ, и даже патриарха Филарета из его возрожденной полумаргинальной УПЦ КП.

"Еще в середине 90-х церковь Киевского патриархата просила предоставить ей для богослужений один из храмов лавры. На протяжении нескольких лет депутат Верховной рады Александр Гудыма со своими сторонниками каждое воскресенье, каждый праздник проводили молитвы у Троицкой Надвратной церкви (на главном входе в Лавру) с требованием дать Украинской церкви право молиться в лавре", — говорит архиепископ Евстратий.

Он вспоминает, что в 2000 году, перед открытием отстроенного за государственный счет главного храма лавры — Успенского собора, разрушенного в 1941 году, — Киевский патриархат провел большой молебен с требованием недопущения передачи собора Московскому патриархату.

Уже после создания автокефальной ПЦУ ее предстоятель митрополит Епифаний заявлял, что Киево-Печерская лавра ныне временно находится "в духовной оккупации", а ПЦУ не ставит этот вопрос ребром исключительно из-за нежелания создавать "внутренний религиозный фронт".

"Мы видим, что сейчас происходит на границах (имеется в виду концентрация российских войск на границах Украины весной 2021 года — прим. "Би-би-си"). Войска постоянно ожидают, Путин ожидает любого повода [для атаки]. И мы как церковь сейчас не имеем права дать ему такой повод. [Поэтому] просто мы не сможем эти лавры забрать", — заявил митрополит Епифаний в мае 2021 года в эфире "5 канала".

После того как вторжение России в Украину стало реальностью, в апреле этого года на сайте президента Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием расторгнуть договор аренды лавры с УПЦ и передать монастырь автокефальной ПЦУ.

Уже за две недели она набрала требуемые 25 тысяч подписей, а в мае на нее ответил сам Зеленский. Ответ его был во многом формальным: мол, за подобные вопросы в Украине отвечает правительство, к нему и обращайтесь.

Но параллельно собственный план вхождения в лавру возник в недрах ПЦУ. В мае этого года автокефальная церковь подала в государственные органы заявку на регистрацию юридического лица под названием "Монастырь Киево-Печерская лавра".

Одновременно, рассказывал тогда "Би-би-си" архиепископ Евстратий, ПЦУ обратилась в министерство культуры — а именно оно является распорядителем всего лаврского комплекса — с просьбой о разрешении арендовать один из храмов Верхней лавры.

В разговоре с "Би-би-си" архиепископ Евстратий перечислил по меньшей мере семь лаврских церквей, которые сейчас "по факту не используются". Формальных оснований отказать "лавре от ПЦУ" в аренде одного из лаврских храмов у минкульта не должно быть, говорил тогда иерарх, ведь все конфессии в Украине равны перед законом.

В УПЦ МП резко отреагировали на появление в СМИ плана ПЦУ, назвав его "продолжением захватнической политики церковного мародерства". Московский патриархат тоже настроен негативно, хотя формально УПЦ сделала все, чтобы ее больше с Русской православной церковью не связывали. "Систематические акции устрашения — обыски, задержания, провокации, угрозы на высшем уровне — часть срежиссированной кампании, направленной на создание иллюзии подрыва народного доверия к канонической Церкви с целью оправдания последующего беззакония", — написал в своем канале официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

Митрополит Онуфрий (справа) 29 мая впервые не помянул Кирилла (на фото слева) как своего патриарха. Это решительный шаг для закрепления независимого статуса УПЦ (Фото: Русская православная церковь)

Впрочем, в течение следующих месяцев УПЦ не имела поводов для тревоги, ведь государство упорно отказывалось регистрировать "параллельную Лавру". В ПЦУ возмущались: мол, причины отказа в регистрации являются надуманными, но ничего поделать с этим не могли.

Ситуация коренным образом изменилась только недавно, когда темой церквей вдруг заинтересовался равнодушный доселе к сфере религии Владимир Зеленский.

"Идеальное поле для резидентуры"

Первые признаки того, что украинское государство меняет свое отношение к УПЦ МП, появились примерно в октябре этого года, когда Служба безопасности Украины начала регулярно проводить "контрразведывательные мероприятия и мероприятия безопасности" — фактически обыски — "на объектах" этой церкви.

Из первого интервью и.о. главы СБУ, кадрового спецслужбиста Василия Малюка, в июле заменившего на этом посту друга детства Зеленского и активного прихожанина УПЦ МП Ивана Баканова, было понятно, что за эту церковь в Службе взялись неслучайно.

"Эта среда (УПЦ) — идеальное поле для функционирования вражеской резидентуры. Поэтому это направление мы качественно отрабатываем", — заявил Малюк в интервью "Интерфакс-Украина" в октябре.

Фото: Служба безопасности Украины

В конце концов утром 22 ноября СБУ посетили и Киево-Печерскую лавру. На тот момент общественность и так требовала от власти "сделать что-то с лаврой": накануне в сети появилось видео, на котором верующие в одном из лаврских храмов пели песню со словами "Звон плывет-плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь", которая многим украинцам в разгар войны с Россией показалась, мягко говоря, неуместной.

По итогам обысков в спецслужбе заявили, что обнаружили на территории лавры "людей без документов, граждан России, пророссийскую литературу, а также наличные деньги на сумму более 2 млн гривен, более 100 тысяч долларов США и несколько тысяч российских рублей".

В УПЦ прокомментировали эти находки в духе того, что главное — что ничего серьезного, типа российских диверсантов или схронов с оружием, не нашли. А видеозапись с песней о "матушке-Руси" вообще могла быть монтажом, сказал "Би-би-си" собеседник в епископате УПЦ. Однако там еще не знали, что проблемы в церкви только начинаются.

Сначала в общении с журналистами Владимир Зеленский вскользь упомянул, что нашел себе нового советника по религиозным вопросам — им оказался известный религиовед, бывший депутат Верховной рады от партии Арсения Яценюка и последовательный сторонник автокефалии украинского православия Виктор Еленский.

Впоследствии именно Еленский стал руководителем государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), а самому этому органу по поручению президента дали больше полномочий.

А вечером 1 декабря Зеленский, до этого, казалось, совершенно не интересовавшийся церковными материями, посвятил значительную часть своего ежедневного обращения вопросу православия, а именно "многочисленным фактам связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором".

Митрополит УПЦ Онуфрий, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, митрополит ПЦУ Епифаний (Фото: Православная церковь Украины)



В указе, датированном тем же днем, президент поручил правительству "проверить наличие правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имущества, находящегося на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника".

Проще говоря — проверить, нет ли у государства формальных оснований забрать у УПЦ право пользования лаврой.

И наконец в санкционный список президентским указом был внесен многолетний наместник лавры, влиятельный митрополит Павел (Лебедь). Включение в этот список предполагает целый ряд разнообразных мер — от блокировки счетов до лишения госнаград.

А 2 декабря ГЭСС после многомесячных проволочек таки зарегистрировал монастырь под названием "Киево-Печерская лавра" в составе ПЦУ.

Правда, "параллельную лавру" зарегистрировали по адресу Феодосиевского монастыря этой церкви, через дорогу от лавры настоящей, однако сам факт появления на религиозной карте Киева еще одного монастыря с таким названием стал показательным и в перспективе открыл возможность для потери УПЦ монополии на Киево-Печерскую лавру.

Новый год — новые правила

На днях события вокруг лавры ускорились. Наместник монастыря митрополит Павел записал видеообращение, в котором сообщил, что накануне директор лаврского заповедника сообщил ему, что 31 декабря истекает срок аренды УПЦ двух храмов Верхней лавры.

Речь идет о самом большом храме лаврского комплекса — Успенском соборе и о Трапезной церкви.

В своем пространном обращении — в нем митрополит Павел, в частности, вспомнил, как в 1983 году скрывался от КГБшников в кустах, а ныне их внуки, надо понимать из СБУ, приходят в лавру на обыски — он попросил у президента Зеленского "дать достойные указы Кабинета министров" и "дать указы партии", чтобы лаврские храмы остались в использовании УПЦ.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко — именно в сфере ответственности его ведомства находится лаврский заповедник — в комментарии ТСН подтвердил, что срок аренды двух названных Павлом храмов истекает и что его министерство будет рекомендовать заповеднику не продлевать арендное соглашение с УПЦ.

В своем комментарии Ткаченко упомянул о поручении президента проверить, как именно УПЦ использует объекты Лавры. Чтобы провести эту проверку, продолжил он, была создана специальная межведомственная группа. Министр намекнул, что от результатов этой проверки будет зависеть судьба аренды УПЦ Нижней лавры, ныне монопольно находящейся в распоряжении этой церкви.

Немало будет зависеть и от позиции главы ГЭСС Виктора Еленского — "министра по делам религий Украины". В разговоре с "Би-би-си" он воздержался от комментария на этот счет, однако еще в ноябре, до своего назначения в исполнительную власть, имел недвусмысленную позицию по этому вопросу.

"Как действовать с УПЦ и лаврой? Государство должно сказать, что не терпит присутствия структур Московского патриархата на своей территории. Структуры, находящиеся в прямой или косвенной зависимости от Московского патриархата, должны отмежеваться от РПЦ. Они должны разослать грамоты другим церквям, что не находятся в ведении РПЦ", — заявил он тогда в эфире телеканала "Эспрессо".

В любом случае, будущее лаврских церквей — даже только двух, которые с нового года не сможет использовать УПЦ — пока выглядит неопределенным. Судя по словам Александра Ткаченко, сразу после Нового года в использование ПЦУ их точно не передадут: пока будет продолжаться упомянутая министром проверка, использование церковного имущества является невозможным.

Завершение проверки ожидают и в ПЦУ — именно после нее, говорит архиепископ Евстратий, в этой церкви рассчитывают получить ответ на свое обращение о передаче для богослужений храмов Верхней лавры.

"С нашей точки зрения, Успенский собор как построенный украинским государством действительно был бы наиболее подходящим для совершения там богослужений ПЦУ. Мы готовы организовать регулярные богослужения и в других храмах Верхней лавры. Конкретных предложений по этому поводу мы пока не получали", — отмечает он.

Собеседники "Би-би-си" в УПЦ вероятное появление в периметре лаврских стен "коллег" из ПЦУ считают шагом к эскалации межконфессионального противостояния в Украине.

Архиепископ Евстратий из ПЦУ отвечает: "Эскалацию создает нынешняя монополия монастыря Московского патриархата на служение в святыне мирового и национального значения и использование ее для пропаганды идеологии "русского мира"… Если МПвУ (Московский патриархат в Украине — так в ПЦУ называют УПЦ) не будет разжигать конфликт и не будет устраивать провокации, то оснований для эскалации на самом деле нет".

В разговоре с "Би-би-си" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко высказывается о будущем лавры чрезвычайно осторожно: "Ситуация, которая складывается вокруг УПЦ МП, требует серьезного пересмотра [принципа] использования храмов, подавляющее большинство из которых принадлежат государству, и дальнейшей дискуссии по их использованию". Впрочем, добавляет он, эта дискуссия может начаться только после окончания проверки, а это, согласно указу президента, должно произойти до 1 февраля.

Митрополит Климент (Вечеря), УПЦ (Фото: Украинская православная церковь)

В ПЦУ будущее Киево-Печерской лавры комментируют более однозначно. "В краткосрочной перспективе будет параллельное существование двух монастырей — от ПЦУ и от МП… В более длительной перспективе будет только один монастырь — в составе ПЦУ, двери которого будут открыты для всех так же, как открыты возможности для паломников посещать монастыри в других поместных церквях", — заявил "Би-би-си" архиепископ Евстратий.

В УПЦ прогнозируют, что даже если ПЦУ войдет в лавру, это не добавит этой церкви сторонников среди верующих — мол, их храмы в Киеве и так стоят полупустыми.

"В ПЦУ думают, что если они будут служить в лавре, то к ним все наши верующие сразу перейдут. [Но] для верующих людей лавра — это не Успенский собор, а монастырская молитва и духовная жизнь. И никого они не обманут, что [их церковь] это лавра", — говорит "Би-би-си" митрополит Климент (Вечеря) из УПЦ.

При участии Виталия Червоненко