Благодаря ей в США легализовали аборты. Потом она публично каялась. За это ей платили

Американка Норма Маккорви, более известная под псевдонимом Джейн Роу, вошла в историю благодаря эпохальному решению Верховного суда США по делу "Роу против Уэйда", в 1973 году узаконившему в стране аборты.

В 1995 году она потрясла нацию, заявив, что стала верующей христианкой и убежденной противницей абортов.

В документальном фильме, который выйдет в пятницу на американском телеканале FX, она заявила, что ее обращение было оплаченной игрой.

Фильм был снят за несколько месяцев до ее смерти. Норма Маккорви скончалась в феврале 2017 года в Техасе в возрасте 69 лет.

Вопрос об абортах продолжает разделять американское общество и остается одним из самых актуальных в национальной повестке дня.

В своей, по ее выражению, "исповеди на смертном одре" выглядящая больной и слабой Маккорви признается, что группы евангельских христиан платили ей за выступления против абортов.

"Я была крупной рыбиной, — говорит она. — Я думаю, это была обоюдная сделка. Я брала у них деньги, они платили мне и говорили, что я должна сказать".

"Теперь я могу признаться: все было игрой. Я делала это хорошо. Я хорошая актриса. Сейчас я больше не играю, конечно", — продолжает Маккорви.

"Если молодая женщина решила сделать аборт, то это не мое собачье дело. Это и называется право на выбор", — подчеркнула она.

Фильм "Также известная как Джейн Роу" рассказывает о бурной и бедной юности героини, пережитом ею сексуальном насилии и долгих отношениях с подругой Конни Гонсалес.

В середине 1990-х годов Маккорви обратилась к религии и отреклась от связи с Гонсалес, хотя они продолжили жить вместе.

Еще одна ирония судьбы, о которой говорится в картине, состоит в том, что сама Маккорви ни разу в жизни не делала аборт.

В 1970 году, забеременев в третий раз, она планировала сделать аборт, но законы в ее штате Техас допускали это лишь в случае угрозы жизни матери либо изнасилования. Доказать факт изнасилования в суде ей не удалось. После этого ей порекомендовали обратиться к двум общественным активисткам и адвокатам, как раз искавшим женщину, от чьего имени можно было бы подать иск, который создал бы юридический прецедент для всей страны.

Дело, в котором Маккорви фигурировала под псевдонимом "Джейн Роу", а в роли ответчика выступал окружной прокурор Генри Уэйд, дошло до Верховного суда США и закончилось победой истцов, изменившей Америку.

Консервативные и религиозные организации в США и сейчас продолжают усилия, направленные на размывание и выхолащивание этого прецедента. В последний год несколько консервативных штатов приняли законы, значительно ограничивающие реальные возможности для абортов на их территории. В начале марта Верховный суд принял к рассмотрению иск, оспаривающий конституционность закона штата Луизиана, по которому в нем может остаться всего одна клиника, оказывающая услуги по прерыванию беременности.

Это будет первое дело, связанное с абортами, с тех пор как в Верховном суде образовалось твердое большинство из пяти консервативных судей, включая двоих (Нила Горсача и Бретта Кавано), назначенных президентом Дональдом Трампом.

Преподобный Роберт Шенк, один из евангелических пасторов, работавших с Маккорви после ее обращения, также появляется в картине.

Проповедник признает, что знал, что Маккорви платят за ее выступления от имени движения против абортов.

По данным авторов фильма, она получила в общей сложности около полумиллиона долларов, о чем публике не было известно.

"Я знал, что мы делали, — говорит он. — И иногда был уверен, что и она знает. И гадал: "Неужели она использует нас?". И не имел мужества сказать: "Но ведь и мы ее используем".

В самокритичном посте, опубликованном в его блоге во вторник, преподобный Шенк пишет, что фильм вызвал у него слезы, и он надеется, что люди его посмотрят.