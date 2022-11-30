Блинкен НАТО может инвестировать в производство боеприпасов советского образца

НАТО может выделить деньги на восстановление старых заводов в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить там производство советских снарядов для украинской армии, сообщил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен телеканалу CNN.

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"Мы рассматриваем все варианты, чтобы обеспечить украинцев тем, что им нужно и что для них будет эффективно. Это касается и систем вооружений советской эпохи, которые находятся у ВСУ десятилетиями, и, например, обеспечения боеприпасами для этих систем. В некоторых случаях это может потребовать производства чего-то, что не производится уже некоторое время", — цитирует Блинкена "Медуза".

26 ноября о такой возможности писала The New York Times.