Блинкен: Пригожин бросил "прямой вызов власти Путина"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал недавние события в России в интервью американскому телеканалу CBS.

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Он отметил, что действия Пригожина стали "прямым вызовом власти Путина" и выявили "реальные трещины" в режиме.

"Это поднимает множество глубинных вопросов, ответы на которые будут даны в ближайшие дни и недели", — добавил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по его мнению, попытка мятежа в России еще долго будет сказываться на ситуации в стране.

"Я не думаю, что мы видели заключительный акт", — сказал Энтони Блинкен в интервью CBS, отрывки из которого мы уже приводили. Блинкен считает, что еще слишком рано говорить о том, что будет происходить вокруг ЧВК "Вагнер" в будущем.

"Мы видим, как на российском фасаде появляется все больше трещин. Пока еще слишком рано говорить, куда именно они ведут… Но, безусловно, у нас есть множество новых вопросов, которые Путину придется решать в ближайшие недели и месяцы", — сказал Блинкен.

По словам Блинкена, ни Вашингтон, ни Москва не изменили свою позицию по ядерному оружию в результате кризиса, а Джо Байден не пытался в ходе попытки мятежа связаться с президентом России.

Тем временем, бывший сотрудник британской разведки Филип Ингрэм, размышляя о дальнейших перспективах ЧВК "Вагнер", заявил в интервью телеканалу Sky News, что влияние этой группы гораздо глубже, чем принято думать.

"Вагнер" — это больше, чем их роль в войне против Украины, подчеркнул Ингрэм, напомнив, что эта ЧВК контролирует значительные природные ресурсы в Сирии, Ливии, Мозамбике, Центральноафриканской Республике, Мали и Судане.

По словам Ингрэма, имея контроль над золотыми и алмазными рудниками и пользуясь своими "преступными связями", они "коррумпируют лидеров стран" для расширения глобального влияния Владимира Путина.

По его словам, золото и алмазы помогают находящимся под санкциями хранить свои богатства.

По этой причине у Пригожина остаются рычаги в борьбе за власть в Москве, считает бывший сотрудник британской разведки.

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BBC News Русская служба:

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