Блогер Хованский арестован по делу об оправдании терроризма
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Юрия Хованского обвиняют по статье о публичном оправдании терроризма. Уголовное дело связано с песней о "Норд-Осте". Видеоблогеру и рэперу грозит до 7 лет лишения свободы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Видеоблогер Юрий Хованский, обвиняемый по уголовной статье о публичном оправдании терроризма, арестован до 8 августа. Такое решение Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес в четверг, 10 июня. Максимальным наказанием по этой статье является штраф в один миллион рублей или лишение свободы на 7 лет.

Молодой человек был задержан в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. По информации ряда СМИ, уголовное дело связано с песней Хованского о "Норд-Осте", появившейся в интернете год назад и содержащей фразу: "Норд-Ост" — это было ******* (отлично)". Речь идет о захвате заложников в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост".

Юрий Хованский — российский видеоблогер и рэпер. На его YouTube-канал подписаны 4,4 млн пользователей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

2

Source

BBC News Русская служба
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов