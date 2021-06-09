Блогера Юрия Хованского задержали за "оправдание терроризма"

Российский видеоблогер Юрий Хованский был задержан в Петербурге, он стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, сообщили СМИ. В СКР это подтвердили и опубликовали видео с задержанным.

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О задержании 31-летнего блогера, ссылаясь на свои источники, утром в среду сообщили агентства ТАСС, Интерфакс и РИА Новости, а также телеграм-каналы.

Все три агентства писали, что Хованского задержали по уголовному делу, возбужденному по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

"Хованский задержан вчера вечером в Петербурге", — сказал источник ТАСС. "Вероятно, дело связано с блогерской деятельностью Хованского", — предположил собеседник Интерфакса.

Позже в официальном канале Следственного комитета России (СКР) было опубликовано видео задержания: сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах и касках заходят в квартиру, где на полу лежит человек, который представляется как Хованский Юрий Михайлович. До СКР это видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В СКР подтвердили, что против Хованского возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обвинение ему еще не предъявлено.

"Не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, осуществил выход в сеть "Интернет" и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду", — сказано в заявлении СКР.

"В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь. Признаю свою вину", — говорит на видео Хованский.

На данный момент неизвестно, есть ли у него адвокат и какую позицию по поводу опубликованного признания займет защита. В этом году были случаи, когда задержанные за протесты позже заявляли, что видео с признанием вины записывали под давлением.

Кто такой Хованский

Хованский — российский видеоблогер, рэпер, ведет блог в YouTube, у него около 4,4 млн подписчиков. Он известен по таким проектам, как "Шаверма-патруль", "Бич-закупка", "Бомбилы" и Russian Stand-up. Кроме того, был помощником депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР).

Телеграм-канал Baza утверждает, что уголовное дело связано с песней Хованского о теракте в театральном центре на мюзикле "Норд-Ост", опубликованной около года назад. Причем блогер, по данным издания, "говорил, что ему стыдно за эту песню".

На видео, опубликованном СКР, речь также идет о некой песне.

"Поводом для возбуждения уголовного дела, по первоначальным данным, стал старый ролик с официального канала блогера, в котором он поет песню про теракт на Дубровке", — пишет и "Фонтанка".

"Это очередное уголовное дело за слова, пусть и идиотские. Хованский за эту песню уже публично извинялся, — прокомментировала задержание блогера экс-координатор "Открытой России" Татьяна Усманова (одноименная организация признана в России нежелательной). — В чем смысл уголовки за песню, которую до сегодняшнего дня даже мало кто слышал, непонятно. Зачем такой показательный жестокий обыск со сливом фото в телеграм-каналы, тоже неясно".

"Он не помощник [депутата] Власова уже полгода. У него отозвали удостоверение, потому что было много вопросов к его репутации", — сказали "Открытым медиа" в ЛДПР.