Bloomberg: Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС, против — Дания и Нидерланды
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Ожидается, что официально рекомендацию дадут 17 июня, а ближе к концу месяца ее должны будут одобрить все страны ЕС. Впрочем, среди них пока что нет абсолютного консенсуса.

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На следующей неделе Еврокомиссия "с большой вероятностью" порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

О решении Еврокомиссии, вероятно, будет объявлено 17 июня. Bloomberg отмечает, что рекомендация будет также включать условия, связанные с реформированием антикоррупционного законодательства и судебной системы Украины. Статус кандидата, если он будет предоставлен, официально начнет процедуру вступления страны в ЕС.

Каким бы ни было заключение Еврокомиссии, оно потребует одобрения со стороны всех членов ЕС — только после этого Украина официально получит статус кандидата. Обсуждение, вероятно, состоится на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Некоторые государства Евросоюза уже заявили, что выступят против расширения блока. Например, скорое принятие Украины в альянс не поддерживают Нидерланды. Дания в дипломатической ноте, с которой ознакомился Bloomberg, заявила, что в Украине еще недостаточно развиты рыночная экономика, верховенство закона, защита прав человека и уважение к меньшинствам. По мнению Копенгагена, власти в Киеве должны "принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса по этим направлениям и лучше соответствовать критериям вхождения в ЕС.

По словам источников Bloomberg, большинство стран тем не менее поддержат рекомендацию Еврокомиссии. В частности, собеседники издания назвали Италию, Польшу, Литву, Ирландию и Эстонию. Германия допускает, что Украине могут присвоить "условный" статус кандидата в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подал заявку на вступление в ЕС в конце февраля, предложив принять страну в альянс по особой процедуре. Еще в марте лидеры ряда европейских государств заявляли, что ускорить процесс вступления Украины в ЕС вряд ли удастся и что такое развитие событий было бы "пощечиной" странам, которые потратили на это многие годы.

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