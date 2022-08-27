Bloomberg: Франция и Германия вместе выскажутся против запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Франция и Германия выскажутся в совместном заявлении за продолжение выдачи шенгенских виз россиянам. С соответствующим документом, который страны представят на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге, ознакомилось агентство Bloomberg, пишет портал "Новая газета. Европа".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Понимая озабоченность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу опыта жизни в демократических системах из первых рук, особенно для будущих поколений", — говорится в документе.

Страны отмечают, что визы необходимо выдавать, в частности, студентам, представителям творческих профессий и ученым.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже высказывался о введении визовых ограничений на въезд в Евросоюз для россиян. Он заявлял, что сейчас многие уезжают из России, потому что они не согласны с действиями российских властей. "Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять побег от российских властей и диктатуры. Это война Путина, а не российского народа", — сказал Шольц.

До этого Польша заявила, что разрабатывают концепцию, которая позволит не выдавать визы гражданам России. Замглавы МИД страны уточнил, что Польша присоединяется к Эстонии, Латвии, Литве, Словакии и Чехии, которые или планируют ввести, или уже ввели ограничения на выдачу виз россиянам. 10 августа в ЕС внесли на обсуждение проект запрета выдачи шенгенских виз гражданам РФ.