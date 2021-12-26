Bloomberg: на планете сделано почти 9 млрд прививок от ковида
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Более 8,95 млрд прививок от COVID-19 уже сделано в 184 странах на настоящий момент. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты.

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"Самая масштабная кампания по вакцинации в истории человечества продолжается: в целом было введено свыше 8,95 млрд доз. Получается 116 доз на каждые 100 человек. Средние темпы вакцинации составляют сейчас 43,4 млн доз в день. Если они будут сохранены, то пройдет еще пять месяцев прежде, чем 75% жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины", - указывает агентство.

Оно подчеркивает, что, по мнению экспертов, для возвращения жизни в нормальное русло нужно вакцинировать около 75% населения. Уже в 38 странах 75% их жителей привиты как минимум одной дозой вакцины.

Как отмечает Bloomberg, процесс вакцинации в разных регионах по-прежнему проходит неравномерно. "В странах с высоким уровнем доходов вакцинация осуществляется в 10 раз быстрее, чем в странах с низким уровнем", - пишет агентство.

По оценкам Bloomberg, в Китае сделано 2,7 млрд прививок: хотя бы одну дозу получили 88,6% жителей, 85,2% - завершили процесс. В США полностью вакцинировались 61,7%, во Франции - 79,6%, ФРГ - 70,9%, Великобритании - 70,7%. В то же время в Демократической Республике Конго - 0,1%, Чаде - 0,5%, на Гаити - 0,6%, в Йемене - 1,2%.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились 279,55 млн человек, 5,4 млн умерли.

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